Timişoara va avea cel mai mare cămin studențesc din țară, investiţie a UVT

Cel mai mare cămin studențesc din țară, viitorul cămin destinat studenților Universităţii de Vest din Timişoara, are noi indicatori tehnico-economici, aprobați prin Hotărâre de Guvern.

Demarată în 2022, construcția celui mai mare cămin studențesc din țară – amplast în Timişoara, pe str. Renașterii nr. 24B –, o investiție a Guvernului României, realizată prin Compania Naţională de Investiţii, destinată studenților Universității de Vest din Timișoara, a ajuns la un stadiu de realizare a investiției de 90%, urmând să mai fie completate și restul lucrărilor, respectiv instalare de echipamente, inclusiv sistemul de control acces și sistemul wi-fi integrat, cât și reamenajarea exterioară, anunţă reprezentanţii universităţii. În această etapă, Executivul a adoptat, zilele trecute, Hotărârea de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici. A fost, totodată, decisă completarea sumei alocate inițial cu 139,2 milioane lei (rezultând o valoare totală a investiției de 230,4 milioane lei), dintre care 136,5 din bugetul Ministerului Dezvoltării, prin CNI, suma de 2,7 milioane lei fiind finanțată de către Universitatea de Vest.

„Investiția este aproape de finalizare și va echivala cu deschiderea unui nou campus studențesc în Timișoara, în zona străzii Renașterii. Ne apropiem de inaugurarea celui mai mare cămin studențesc din România, o facilitate importantă care va asigura condiții de locuire și viață studențească la standarde europene”, declară rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Suprafața desfășurată a noului edificiu este de 30.730 mp, cu o capacitate totală de 451 camere pentru cazare studenți, iar durata rămasă de executat, pentru acest obiectiv de investiții, este de două luni. Realizarea noului cămin va duce la creșterea confortului și a calității vieții studenților, la rezolvarea cererilor de cazare, la asigurarea spațiilor pentru studenții străini, la atragerea unui număr mai mare de studenți și la îmbunătățirea calității serviciilor de cazare oferite de UVT.

Compania Concelex este executantul acestei lucrări, realizată după un proiect elaborat de Concrete & Design Solutions. Clădirea propusă va fi formată din cinci corpuri longitudinale și două corpuri de legătură transversale. Proiectul include săli de lectură, zone de luat masa, locuri de parcare subterane și supraterane, pistă de alergare și zone alocate pentru biciclete.

