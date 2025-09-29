Timișoara și Budapesta își consolidează parteneriatul, la „Timișoara Cities Summit”

Timişoara este, timp de două zile, gazda summitului Timișoara Cities. Evenimentul internațional este dedicat extinderii Uniunii Europene și colaborării dintre orașele din UE și cele din țările candidate.

În marja summit-ului, primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a avut o întrevedere cu primarul orașului Budapesta, Gergely Karacsony. Discuțiile au vizat viitorul democrației în Europa Centrală și de Est și rolul esențial al orașelor libere în apărarea valorilor europene: statul de drept, descentralizarea, multiculturalismul și libertatea de exprimare.

Ambii primari au pus accent pe necesitatea unei reforme administrative autentice, care să ofere administrațiilor locale acces direct la fonduri europene și putere reală de decizie.

Dominic Fritz a subliniat importanța înțelegerii și a respectului reciproc în comunitățile multietnice, arătând că Timișoara este deja un exemplu solid în acest sens. El a evidențiat și rolul crucial al promovării valorilor culturale ale minorităților, precum și al conștientizării acestor particularități de către majoritatea orașului, care contribuie la întărirea identității comune.

La rândul său, Gergely Karácsony, a subliniat că susținerea pe termen lung a minorităților și construirea unei identități europene prin diversitate, nu prin uniformizare, reprezintă piloni esențiali pentru viitorul regiunii.

Din delegația maghiarǎ mai fac parte János Kandernay, consilier personal al primarului pe probleme de Diplomație, şi Olivér Pilz, secretarul primarului pe politici publice