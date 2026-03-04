Timișoara se pregăteşte pentru Târgul de Paște

Primăvara aceasta, Timișoara propune o experiență memorabilă pentru Târgul de Paște: o călătorie prin inima orașului, în care fiecare piață spune o poveste vie despre întâlnire, bucurie și redescoperirea spațiului urban.

Între 27 martie și 14 aprilie, Târgul de Paște Timișoara oferă o experiență completă, desfășurată ca o călătorie între piețele istorice ale orașului: Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Unirii. Fiecare spațiu va avea o identitate proprie, dar toate sunt unite într-un concept scenografic coerent, în care natura, arta și comunitatea se întâlnesc în inima orașului.

„Lucrăm în fiecare an ca Târgul de Paște să fie mai bine organizat și mai atractiv pentru timișoreni și pentru cei care vin la Timișoara. Vrem ca oamenii să folosească spațiul public, să stea mai mult în piețe și să simtă că orașul le aparține. Pentru copii pregătim Piața Sfântul Gheorghe cu ateliere interactive și zone dedicate sportului. Am construit un traseu clar, de la Catedrală până în Piața Unirii, astfel încât oricine să poată lua orașul la pas și să se bucure de el”, declară viceprimarul Paula Romocean.

În fața Operei va fi, printre altele, o instalație spectaculoasă de ouă de Paște, decorată de studenți ai Facultății de Arte Timișoara și de artiști locali consacrați. Pe strada Alba-Iulia, decorațiuni suspendate îi vot ghida pe vizitatori spre următoarele zone ale târgului. În Piața Libertății, accentual va cădea pe comunitate, gastronomie și meșteșuguri. Aici vor putea fi descoperite produse locale și vor putea fi gustate preparate tradiționale, într-o atmosferă animată. Ca de fiecare dată, Piața Sfântul Gheorghe va deveni un spațiu dedicat celor mici – în acest an, cu ateliere creative, organizate de Muzeul Interactiv al Copiilor, al Organizației de Management al Destinației, și activități sportive, pregătite de Sport Club Municipal Timișoara. Ultima zonă amenajată va fi Piața Unirii, loc simbolic al orașului.

Târgul de Paște Timișoara, organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură și co-organizat de Centrul de Proiecte și Visit Timișoara – Organizația de Management al Destinației, este un eveniment ajuns la cea de-a XVII-a ediție. Programul complet al ediției din acest an va fi anunțat în 16 martie pe pagina oficială a evenimentului și pe site-urile co-organizatorilor.