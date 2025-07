Timișoara Refugee Art Festival, incluziune prin artă, cultură și solidaritate

Timișoara găzduiește cea de-a noua ediție a festivalului Timișoara Refugee Art, un proiect amplu dedicat promovării integrării, diversității și coeziunii sociale prin cultură și artă participativă. Festivalul aduce în prim-plan comunitățile vulnerabile – refugiați, migranți, dar și alte grupuri marginalizate – printr-o serie de activități culturale care promovează solidaritatea, schimbul intercultural și participarea activă în viața orașului.

“Prin arta comunitară, educație interculturală și acțiune colectivă, TRAF 9 contribuie la crearea unui oraș mai deschis, în care toți cetățenii – indiferent de origine – pot trăi, contribui și fi reprezentați. Timișoara devine astfel un model european de dialog, empatie și coeziune în diversitate”, declară Daiana Iurescu, manager proiect Asociația LOGS.

În cadrul festivalului vor fi organizate ateliere de circ și teatru comunitar susținute de organizația din Liban, Clown Me In, fondată de artista libaneză Sabine Choucair. Clown Me In folosește râsul, jocul și improvizația ca instrumente de vindecare și solidaritate în lucrul cu persoane vulnerabile, fiind activă în comunități din Orientul Mijlociu, Europa, America Latină și Asia. La Timișoara, echipa va organiza patru ateliere în spații non-formale, adresate locuitorilor din zonele mai puțin vizibile ale orașului.

Tot în cadrul festivalului va fi un program de rezidențe artistice adresat artiștilor locali și regionali – în special celor proveniți din medii vulnerabile – care vor avea ocazia să creeze lucrări ce explorează identitatea culturală, rezistența comunitară și schimbul intercultural. Cel puțin cinci proiecte artistice vor fi selectate și dezvoltate în cadrul unor rezidențe de câte cinci zile, coordonate de artiști și experți din domeniul social și media recunoscuți precum Dan Perjovschi, Iulia Hau și Fawzie Rehejeh.

Lucrările vor fi prezentate publicului în perioada septembrie – octombrie, în cadrul unor șezători urbane desfășurate în cartiere, centre sociale, parcuri și alte locații atipice.

Aplicații pentru programul de rezidențe artistice se pot trimite până în 15 august folosind formularul de pe pagina de Facebook a proiectului: Timisoara Refugee Art Festival sau de pe www.grupullogs.ro.

Artistul macedonean Gjorgje Jovanovikj, cunoscut pentru abordarea sa critică și interdisciplinară, va semna o instalație artistică participativă intitulată Împreună suntem acasă. Lucrarea va transforma un spațiu urban în loc de reflecție colectivă, abordând teme precum migrația, excluziunea socială, solidaritatea și dreptul la apartenență.

Tot în cadrul festivalului, One World Romania va susține trei proiecții de film documentar dedicate migrației, refugiaților și coeziunii culturale, completate de discuții moderate de specialiști în drepturile omului. Evenimentele vor avea loc în grădina Institutului Francez din Timișoara.

„Timișoara Refugee Art Festival 9 continuă seria întâlnirilor comunitare, inspirate din tradiția românească a șezătorilor. Aceste întâlniri vor aduce împreună migranți, localnici și artiști pentru a crea spații sigure de socializare, învățare reciprocă și exprimare artistică. Ne dorim ca aceste momente să devină un prilej de apropiere între oameni, prin ateliere de artă participativă, spectacole, gastronomie interculturală, muzică live și inițiative creative care implică persoane de toate vârstele”, mai spune Daiana Iurescu.

Festivalul Timișoara Refugee Art (TRAF), finanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte, își propune să continue moștenirea culturală a orașului desemnat Capitală Europeană a Culturii în 2023, consolidând un mediu intercultural vibrant și incluziv în cartierele timișorene. Proiectul este implementat de Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale, cu sprijinul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Flight Festival, Centrul Cultural Plai, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Institutul Francez, One World Romania, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară și alți parteneri locali. De asemenea, va fi organizat un training de competențe interculturale pentru cel puțin 15 voluntari din rețelele organizațiilor implicate, pentru a întări capacitatea comunității locale de a susține incluziunea și schimbul cultural.

Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale promovează integrarea grupurilor vulnerabile de migranți, luptă împtriva traficul de persoane și folosește educația ca mijloc de depășire a vulnerabilităților sociale. LOGS gestionează în Timișoara Casa LOGS – Centrul de zi de consiliere și informare – singurul serviciu social licenâiat de Ministerul Muncii din România pentru migranți.