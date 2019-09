Timișoara, o amplă scenă de artă contemporană

Timp de cinci săptămâni, Timișoara se va transforma într-o amplă scenă de artă contemporană. La sfârşitul acestei săptămâni va începe Bienala Art Encounters, pentru această ediție curatoarele bazându-se pe convingerea că arta contemporană este o formă de cunoaștere care, împreună cu știința, politica, literatura și filosofia, ne ajută să înțelegem complexitatea vieții de azi.

Bienala Art Encounters 2019, un eveniment internaţional dedicat artei contemporane, va începe la Timişoara vineri, 20 septembrie, și se va desfășura timp de cinci săptămâni, până în data de 27 octombrie. Art Encounters 2019 înseamnă peste 30 de spații expoziționale, din care zece locații în spațiul public, peste 60 de artiști, 22 de lucrări noi special concepute în relație cu orașul Timișoara, proiecții de film, în parteneriat cu Teatrul Național Timișoara și cu Festivalul Ceau, Cinema!, artist talks, o școală curatorială de toamnă în parteneriat cu Centrul Cultural Clujean, o platformă de publicații independente, tururi ghidate și un program complex de mediere realizat împreună cu Asociația Culturală Contrasens.

Formatul bienalei de anul acesta este diferit față de edițiile anterioare, fiind un eveniment extins, dincolo de cele cinci săptămâni de expoziție. Bienala a început în luna ianuarie și a continuat pe tot parcursul anului. În pregătirea expozițiilor care se vor deschide oficial pe 20 septembrie, lunar au avut loc întâlniri și prezentări, cursuri și ateliere, toate parte integrantă a bienalei. Parte a conceptului curatorial au fost și inaugurările premergătoare deschiderii oficiale, până acum patru artiști prezentând lucrări în spațiul public: Dan Acostioaei, Agnieszka Polska, Monotremu și Joar Nango.

Pentru această ediție a Bienalei, abordarea curatoarelor, Maria Lind și Anca Rujoiu, se bazează pe convingerea că arta contemporană este o formă de cunoaștere care, împreună cu știința, politica, literatura și filosofia, ne ajută să înțelegem complexitatea vieții de azi. Numele Bienalei – Art Encounters –, spun organizatorii, reprezintă o sursă de inspirație pentru dialog și reflecție. Fiecare lucrare de artă va fi produsul unor întâlniri și va miza pe stimularea dezbaterilor care au loc între grupuri și indivizi cu privire la artă și la contactele ei cu societatea. De-a lungul acestei ediții a Bienalei Art Encounters, preocupări și idei diverse, care vor fi vizibile în lucrările și activitățile artistice, își vor pune amprenta asupra acestei părți a proiectului. Formatul extins al programului Bienalei, precum și o parte a programelor publice au fost dezvoltate în parteneriat cu Asociația Timișoara – Capitală Europeană a Culturii.

Printre punctele expoziționale centrale ale acestei ediții se numără Bastionul Maria Theresia, Muzeul Banatului, Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”, Casa Tineretului și sediul Fundației Art Encounters. Muzeul Consumatorului Comunist, Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest, Aula Bibliotecii Central Universitare „Eugen Todoran”, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Galeria Helios, completează lista spațiilor expoziționale. O serie de spații neconvenționale, printre care magazinul Optilux, Shopping City Mall, Ambasada, City Business Centre, Librăria La Două Bufnițe găzduiesc și ele lucrări. Teatrul NaționalTimişoara, partener strategic al Bienalei, va găzdui trei proiecții de film. Pentru această ediție, spațiul public este o componentă importantă: De la Parcul Botanic, la Parcul Sudului, strada Mărășești și Augustin Pacha, Parcul Castelului Huniade și panouri publicitare, toate acestea vor transforma Timișoara într-o amplă scenă de artă contemporană.

Ca urmare a dialogului continuu dintre curatoare, artişti şi comunitate, transmit organizatorii, câteva dintre lucrările artistei Bella Rune sunt instalate în şcoli şi vor deveni parte din peisajul zilnic al elevilor de la Colegiul National Bănățean, Școala gimnazială nr. 30, din cartierul Soarelui, şi Liceul de Tehnologie Alimentară. Anul acesta, Bienala se va extinde în două locații în afara Timișoarei, la Muzeul Textilelor de la Băița, județul Hunedoara, și la Muzeul Presei „Sever Bocu”, de la Jimbolia.

Evenimentul care marchează deschiderea oficială a Art Encounters 2019 va avea loc vineri, 20 septembrie, la ora 16, la Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”, de pe b-dul Take Ionescu nr. 56. Evenimentul va fi urmat de un tur ghidat, cu cele două curatoare și cu artiști prezenți la Timișoara.

Sâmbătă, 21 septembrie, debutează la ora 10 cu un tur ghidat cu cele două curatoare și artiști prezenți la Timișoara, urmat de o primă proiecție, la Teatrul Național Timişoara. Începând cu ora 12, în Sala Mare, este programat filmul The Third Part of the Third Measure, The Otolith Group. Biletele pot fi achiziționate de la casieria TNT. De la ora 14.30 are loc un Tur de Arhitectură, Orașul Invizibil – Timișoara Culturală, tur special creat pentru Bienala Art Encounters de anul acesta. Înscrierile se vor face începând de luni, 16 septembrie, pe pagina www.turdearhitectura.ro, numărul locurilor fiind limitat. Tot sâmbătă, de la ora 17.30 doritorii pot face o vizită la Muzeul Presei „Sever Bocu”, din Jimbolia, cu înscrieri la contact@artencounters.ro, locurile fiind limitate. Ziua de sâmbătă va fi încheiată cu o petrecere în Grădina Fundației Triade și a Galeriei Jecza, de la ora 20.

Duminică, 22 septembrie, publicul iubitor de artă are două opțiuni: fie o excursie la Muzeul Textilelor din Băița, județul Hunedoara, cu înscrieri la contact@artencounters.ro, fie un picnic în Parcul „Carmen Sylva”, cu începere de la ora 11, urmat de o vizită la Muzeul Consumatorului Comunist. De-a lungul zilei de duminică, la ora 13, respectiv ora 18 continuă tururile ghidate cu artiști și curatoare iar de la ora 14.30 are loc cel de-al doilea Tur de arhitectură – Întâlniri cu Arta, Timișoara ca reper, o producție special concepută pentru Bienală. Turul este pe biciclete, în limba engleză. Ziua de duminică se va încheia împreună la Aethernativ, de la ora 20.

Participanții invitați în cadrul programului expozițional sunt: Lawrence Abu Hamdan, Dan Acostioaei, Halil Altındere, Anca Benera & Arnold Estefan, Michael Beutler, Irina Botea Bucan & Jon Dean, Pauline Boudry & Renate Lorenz, Filipa César & Louis Henderson, Kray Chen, Collection Collective, Céline Condorelli, Alexandra Croitoru, Chto delat, Forensic Architecture, Aslan Gaisumov, Ane Graff, Alma Heikkilä, Sandi Hilal & Alessandro Petti, Ane Hjort Guttu, Dora García, Ho Tzu Nyen, Gunilla Klingberg, Gülsün Karamustafa, Behzad Khosravi Noori, Vilmos Koter, Matts Leiderstam, Anne Low, Virginia Lupu, Taus Makhacheva, Liliana Mercioiu Popa, Metahaven, Ana Maria Millán, Malgorzata Mirga-Tas, Naeem Mohaiemen, Monotremu, Tanja Muravskaja, Ciprian Mureșan, Joar Nango, Pınar Öğrenci, Ahmet Ögüt, The Otolith Group, Trevor Paglen, Phillipe Parreno, Gary-Ross Pastrana, Lia Perjovschi, Peles Empire, Thao Nguyen Phan, Zac Langdon-Pole, Agnieszka Polska, Ghenadie Popescu, Vandy Rattana, Walid Raad, Bella Rune, STEALTH.unlimited, Zhou Tao, Iulia Toma, Tur de Arhitectură, Mona Vătămanu & Florin Tudor, Anton Vidokle, Haegue Yang, Mădălina Zaharia, Zephyr şi Želimir Žilnik.

Detalii despre programul din cele cinci săptămâni de Bienală găsiți pe https://2019.artencounters.ro, dar și pe pagina de Facebook facebook.com/timisoaraartencounters. Pe toată perioada Bienalei, intrarea la expoziții este gratuită.

Itinerarii de reCunoaștere este programul de mediere pregătit de Asociația Culturală Contrasens și include tururi ghidate și ateliere desfăşurate atât în spațiile Bienalei, cât şi în şcoli. Ca Bienala, şi Programul de mediere a fost dezvoltat pe baza dialogului cu publicurile țintă şi împreună cu mediatori şi profesionişti din comunitate, fiind un program despre fiecare, pentru şi cu toți. Pentru participarea la aceste activități este nevoie de o înscriere în prealabil. Formularul de înscriere poate fi găsit pe www.accontrasens.ro.

Bienala Art Encounters 2019 este un eveniment organizat de Fundația Art Encounters, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Co-organizatori sunt Primăria Municipiului Timișoara, Direcția Județeană de Cultură Timiș, Fundația Interart Triade şi Consiliul Județean Timiș, iar co-finanțatori și parteneri cultural: Asociația Timișoara – Capitală Europeană a Culturii” şi Ministerul Culturii și Identității Naționale.