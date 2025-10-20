Timișoara, model de bune practici în atragerea de fonduri europene pentru Republica Moldova

Primăria Municipiului Timișoara a fost gazda unei delegații oficiale din Republica Moldova, formată din 18 reprezentanți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova, Cancelariei de Stat, precum și ai administrației locale.

Discuțiile au vizat modul în care Timișoara valorifică oportunitățile de finanțare europeană, strategiile care au contribuit la succesul proiectelor, precum și provocările întâmpinate în procesul de accesare și implementare. Au fost analizate mecanismele prin care fondurile europene sunt integrate în planificarea strategică a orașului și modul în care investițiile produc un impact real în comunitate.

„Timișoara arată că investițiile europene pot schimba fața unui oraș, atunci când există viziune, parteneriat și încredere între administrație și comunitate. Ne bucurăm că experiența noastră devine o sursă de inspirație pentru alte administrații locale, inclusiv din Republica Moldova. Cooperarea între orașe din regiune este esențială dacă vrem o Europă mai unită, mai echitabilă și mai aproape de oameni”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Acesta le-a sous membrilor delegaţiei din Republica Moldova că una din lecțiile pe care le- învățat este că administrația trebuie să rămână deschisă și conectată la vocea cetățenilor: „De multe ori, comunitățile ne privesc ca pe niște mecanisme care rezolvă probleme, iar fondurile europene ca pe niște bani magici care cad din cer și rezolvă totul. În realitate, majoritatea problemelor noastre, fie ele sociale sau de mobilitate, nu pot fi rezolvate doar cu bani sau infrastructură. Au nevoie de un parteneriat pe termen lung cu comunitățile care trăiesc aceste provocări. De aceea, e esențial să nu subestimăm energia, ideile și soluțiile care există în comunitate și care, uneori, nu se găsesc nici în primărie, nici în ghidurile de finanțare.”

Un alt subiect important a fost modul în care Municipalitatea adaptează proiectele la realitățile locale, combinând finanțarea europeană cu resursele bugetului local pentru a răspunde nevoilor reale ale orașului. Timișoara derulează în prezent numeroase proiecte în infrastructură, mobilitate, educație și regenerare urbană, care sunt gândite integrat, pe termen lung.

Întâlnirea consolidează rolul Primăriei Municipiului Timișoara ca partener de încredere și model de bune practici pentru administrațiile locale din regiune și reprezintă un pas concret în continuarea Timișoara Cities Summit pentru extinderea Uniunii Europene, organizat recent de municipalitate.