Timişoara îşi depune candidatura la titlul de Capitală Europeană a Tineretului în anul 2020

Timișoara a ajuns în finala pentru câștigarea titlului de Capitala Europeană a Tineretului în anul 2020. La 1 octombrie va depune ultima variantă a candidaturii, care va conține și calendarul pe trei ani (anii de pregătire: 2018 și 2019, dar mai ales anul 2020, cel pentru care a fost depusă candidatura).

Candidatura este concepută după profilul tinerilor din Timișoara, în funcție de nevoile acestora, dar și după profilul complex al tuturor celor care furnizează servicii, implementează activități, proiecte și programe cu, despre și pentru tineri, spune Mihai-Adrian Vîlcea, președintele Fundației Județene pentru Tineret Timiș, coordonatoarea dosarului de candidatură a orașului Timișoara la titlul de Capitala Europeană a Tineretului în anul 2020.

Scopul acestei candidaturi nu este doar acela de a crea elemente noi, ci și de a promova evenimentele de tradiție, de a susține proiectele noi, dar planificate deja, precum și de a colecta ideile de proiecte.

Astfel s-a născut programului ZIP of Youth Participation, care are scopul de a arăta tuturor tinerilor din Europa toate evenimentele despre, cu și pentru tineri care au și vor avea loc în Timișoara.

„Așadar, acesta este momentul în care colectăm activitățile, proiectele și evenimentele pe care noi toți, în cadrul organismelor în care activăm, le-am planificat deja, dar și pe cele la care, deocamdată, doar visăm. Dorim să aducem împreună ONG-uri, instituții publice, companii, precum și tineri neafiliați. Oricine este binevenit să își aducă aportul. Numitorul comun îl reprezintă ideile, proiectele, evenimentele de, cu și pentru tineri”, mai spune Mihai-Adrian Vîlcea.

La această reuniune, All the ZIP for Youth, organizatorii anunţă că vor pune laolaltă, pe trei calendare de mari dimensiuni, toate proiectele ce vor susține candidatura Timişoarei.

Evenimentul va avea loc marți, 26 septembrie, de la ora 17, la Casa Tineretului. În Sala de spectacol se va discuta despre motivul pentru care Timişoara a avut curaj să candideze la acest titlu, despre conceptul #Tm4EYC2020, depre ceea ce s-a făcut până acum. De asemenea, vor fi prezentate infrastructura digitală făcută special pentru a susține și promova proiectele de tineret din Timișoara şi câteva idei de îmbunătățire a proiectului. Evenimentul se va încheia cu umplerea calendarelor pe trei ani şi depunerea declarațiilor de susținere.