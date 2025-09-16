Timișoara, în centrul dezbaterilor europene, la prima ediție a „Cities Summit”

Timișoara devine centrul discuțiilor europene în cadrul Timișoara Cities Summit, pe tema extinderii Uniunii Europene. Acest eveniment de anvergură europeană reunește participanți din 15 țări, de la primari ai unor capitale europene, la reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, ambasadori, politicieni, analiști și comentatori politici.

Evenimentul, organizat de Primăria Municipiului Timișoara, prin Visit Timișoara, va avea loc în 30 septembrie şi combină un summit închis, dedicat primarilor din țările Uniunii Europene și din țările candidate, cu o conferință publică deschisă societății civile și cetățenilor.

„Punem la aceeași masă primari, politicieni și experți din 15 țări pentru a discuta despre subiectele care frământă continentul: securitate, prosperitate și viitorul Uniunii Europene. Este o bună ocazie ca vocea orașelor europene să se facă auzită, iar România, prin Timișoara, să devină relevantă în aceste dezbateri despre viitorul continentului european”, a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

În prima parte a summit-ului, care nu e deschis publicului larg, primarii vor participa la sesiuni de dezbateri pe teme precum extinderea Uniunii Europene, securitatea continentală, Green Deal-ul european și finanțarea directă a orașelor. Summit-ul se va încheia cu semnarea unei declarații comune a primarilor din UE și țările candidate, subliniind rolul esențial al orașelor în procesul de extindere. Printre edilii care au confirmat prezența sunt Vassil Terziev (Sofia, Bulgaria), Gergely Karácsony (Budapesta, Ungaria), Tomislav Tomašević (Zagreb, Croația), Andriy Sadovyi (Lviv, Ucraina), Roman Klichuk (Cernăuți, Ucraina), Nicolae Dandiș (Cahul, Moldova), Dušan Raičević (Bar, Muntenegru), Ivan Gulam (Pirovac, Croatia), Bohdan Stanislavskyi (Kolomiya, Ucraina), Viacheslav Cherniavskyi (Kiliia, Ucraina), Yovdiy Vasyl Mykhailovych (Solotvino, Ucraina), primarii sectoarelor Kadıköy și Beyoğlu din Istanbul, Mesut Kösedağı și İnan Güney, viceprimarii Pedrag Puharic (Sarajevo, Bosnia și Herțegovina) și Albert Kauflein (Karlsruhe, Germania), și consilierii locali Stefan Simic (Belgrad, Serbia) și Anetta Dabija (Chișinău, Moldova).

După-amiaza, la Cinema Timiș, va avea loc conferința publică „Europe at a Crossroads – Security, Prosperity, and Our Common Future”, la care vor participa, printre alţii, Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, primarii din Budapesta, Sofia și Timișoara, Anitta Hipper, purtătorul de cuvânt al UE pentru Afaceri Externe și Securitate, Katalin Cseh, membră a Parlamentului Ungariei, Lyudmyla Tautiieva, consultant în politici publice din Ucraina, jurnalistul John Kampfner ale cărui analize sunt publicate de publicații prestigioase precum The Guardian, Foreign Policy, Politico, The Financial Times sau Die Zeit. Sesiunile de dezbatere vor fi moderate de Sorin Ioniță, de la Expert Forum, și Romain Le Quiniou, de la Eurocreative, Franța.