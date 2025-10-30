Timişoara, gazda primului festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic

Festivalul Timișoara Ideas Fest aduce laolaltă jurnaliști, creatori de conținut, cercetători, profesori și tineri, într-o serie de evenimente care vor explora mecanismele manipulării, impactul propagandei în societate și felul în care mediul digital ne modelează percepția asupra realității. Evenimentul, organizat de Universitatea de Vest din Timişoara, va avea loc în perioada 10-13 noiembrie.

„La Universitatea de Vest din Timișoara, credem că ideile pot schimba lumea. De aceea, găzduim în această toamnă Timișoara Ideas Fest, primul festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic, un eveniment în care scena aparține curajului de a întreba, reflecției și spiritului critic”, spun organizatorii.

Tema primei ediții Timișoara Ideas Fest este „Fake News”, un subiect de maximă actualitate într-o epocă în care informația circulă cu o viteză uluitoare, iar granițele dintre adevăr și percepție devin tot mai fragile.

Radu Paraschivescu, Marian Voicu, Vlad Petreanu, Moise Guran, Mihai Maci și alți invitați surpriză vor susţine conferințe sau dialoguri, dezbateri la care participanții vor putea interacționa direct cu invitaţii.

Conferințele din cadrul Timișoara Ideas Fest vor avea lco după următorul program:

11 noiembrie: „Noua ordine mondială: dezinformarea – O dezbatere cu tinerii Timișoarei, despre iluzie și adevăr, într-o lume dominată de rețelele de socializare”, invitaţi: Moise Guran și Vlad Petreanu;

12 noiembrie: „De cine să (mai) ascultăm? Între ecrane și oglinzi”, invitat: Mihai Maci, în dialog cu Claudiu Mesaroș și Mihail Curelici;

13 noiembrie: „Cel bun, cel rău și cel manipulat. Fake news și propagandă în rețelele sociale”, invitați: Radu Paraschivescu și Marian Voicu. Evenimentul va fi moderat de jurnalista Melania Cincea.

Vor avea loc, de asemenea, ateliere de pictură, ceramică, un workshop intitlat „Bias Bingo: cum ne păcălește creierul să credem în fake news”, un atelier pe tema „Feed or fact? Un joc despre adevăr, trucuri și clickuri”, momente muzicale și tururi ghidate.

Participarea la evenimente este gratuită, în limita locurilor disponibile. Cei interesaţi sunt invitaţi să îşi rezerve locul prin formularul de înscriere, accesibil la acest link.

Programul complet și detaliile privind înscrierile vor fi anunțate în curând pe rețelele sociale ale Universității de Vest din Timișoara.

Evenimentul este finanțat de Primăria Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte, având ac sponsor Nord One. Parteneri ai UVT în organizarea festivalului sunt Fundația Alber, BCR, Linde, UniCredit şi Cărturești.