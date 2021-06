Timișoara, gazdă a unei conferințe internaționale privind schimbările de securitate în zona Balcanilor

La Timișoara a avut loc, în organizarea Universității de Vest și a New Strategy Center, conferința anuală Security Challenges in the Balkans Region, ajunsă la cea de-a cincea ediție. Anul acesta, evenimentul a fost organizat într-un format hibrid, atât online, cât și onsite.

Acest forum regional anual deschis dezbaterilor securitare din Balcani a beneficiat de prezența oficialităților și unor reprezentanți ai mediilor academice din România, Italia, Austria, Germania, Franța, UK, Croația, Serbia, Slovenia, SUA, Bulgaria.

Regiunea Balcanilor a rămas un spațiu deosebit de important pentru securitatea europeană, provocările cu care se confruntă zona intensificându-se în ultimii ani, cu atât mai mult cu cât a intervenit și noul context al crizei pandemice. În acest context, Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center au decis, cu patru ani în urmă, să organizeze o asemenea dezbatere la Timișoara, pentru a sublinia în primul rând legăturile istorice ale capitalei Banatului și pentru a evidenția faptul că Balcanii reprezintă o zonă vitală pentru securitatea României.

„Întregul context securitar și de poziționare geostrategică din 2021 se află într-o accentuată schimbare, după o perioadă de criză globală, în care pandemia Covid-19 a afectat toate continentele și a adus un nou factor geostrategic în prim-planul politicilor de securitate internațională: bio-securitatea globală. Poziționarea României, ca parte a UE și a parteneriatului strategic cu SUA, a permis parcurgerea în condiții relativ sigure a lunilor de pandemie și ieșirea din al treilea val epidemiologic, în același ritm cu cele mai bine pregătite societăți europene și ale lumii. Acest examen planetar, pe care l-au dat și țările din Balcani, reprezintă un subiect de abordare securitară căruia îi vom da prioritate în această a cincea ediție a Conferinței «Security Challenges in the Balkans Region»”, a declarat, în deschiderea conferinței, rectorul UVT, prof. univ. Marilen Pirtea.

Printre invitații care au susținut prelegeri – unii prezenți la Timișoara, alții online – s-au numărat ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, ministrul de Interne, Lucian Bode, general maior (r.) Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, Iulia Matei, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Leonardo Dinu, membru al Consiliului Științific la New Strategy Center, Christopher Coker, profesor de Relații Internaționale la London School of Economics, Emmanuel Dupuy, președintele Institute for European Perspective and Security, din Franța, Ian Brzezinski, de la Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council, SUA, Christian Egenhofer, de la Climate and Environment Programme at the Centre for European Policy Studies, Brussels, Dirk Dubois, directorul European Security and Defence College, Belgia, Ivo Josipovic, fost președinte al Croației, Stanislav Raščan, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe din Slovenia, Jelena Milic, fondatoarea Center for Euro-Atlantic Studies, din Serbia, Yordan Bozhilov, fondatorul și președintele Sofia Security Forum, Bulgaria, George Bologan, ambasadorul României în Italia, Malta și San Marino, diplomații Gheorghe Magheru și Doru Costea de la New Strategy Center, Claudiu Boțoc, de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul UVT, George Niculescu, secretat de stat în Ministerul Energiei, Sandro Knezović, de la Institute for Development and International Relations, din Croația, Sabin Sărmaș, de la Camera Deputaților, Alexandru Maximescu, director de Relații Publice la OMV Petrom, Laurențiu Pachiu, vicepreședintele Energy Policy Group România, Claudiu Contanu, de la Rompetrol, Alexander Klein, director general Flex, România, Alexandru Rusandu, director în cadrul Atos IT Solutions and Service, Bogdan Pătru, director pe România și Croația în cadrul Mastercard.

Autoritățile locale au fost reprezentate la această conferință de prefectul de Timiș Zoltan Nagy, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și de primarul Timișoarei, Dominic Fritz.