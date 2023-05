Timișoara a primit pentru prima dată vizita Președintelui federal al Germaniei

Timp de două zile, președintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, s-a aflat într-o vizită oficială la Timișoara.

Frank-Walter Steinmeier a sosit la Timișoara joi, 27 mai, după-amiază, după care a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare” din Catedralei Mitropolitane, pentru a marca astfel Ziua Eroilor. După ceremonie, împreună cu delegația care îl însoțește au luat parte la un un concert al Filarmonicii Banatul.

În cea de-a doua zi a vizitei, vineri, 27 mai, șeful statului german a fost însoțit de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, pe un traseu care a inclus obiective reprezentative ale orașului.

„Am fost onorați în ultimele două zile de prezența președintelui federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, împreună cu care am vizitat în această dimineață zona centrală a Timișoarei. I-am arătat emblematicul balcon al Operei, locul zero al Revoluției din 1989, am vizitat Domul Catolic din Piața Unirii, proaspăt renovat. Apoi am mers la Cazarma U, unde are loc o expoziție de sculptură. Am trecut și pe la Liceul «Lenau», liceu cu predare în limba germană și singurul liceu din țară care are doi absolvenți premiați cu Premiul Nobel. Iar apoi am vizitat Sinagoga din Cetate și ea redeschisă recent, după ce a fost restaurată și cu ajutorul fondurilor locale. Și, bineînțeles, plimbându-ne prin oraș, am avut ocazia să îi povestesc despre Timișoara. Iar reacția lui și a delegației care l-a însoțit a fost una de uimire și de entuziasm, pentru că ideile preconcepute despre România, despre Banat, sunt cu totul altfel față de realitatea pe care o trăim aici. Timișoara este o inspirație și cred că a reușit să îl inspire și pe domnul Președinte. Mi-a spus că este impresionat de faptul că noi conviețuim cu foarte multe etnii aici, dar și de efervescența din oraș, faptul că sunt extrem de mulți tineri pe stradă. Mi-a spus că a ieșit aseară la o terasă și a fost uimit ca într-o zi de joi să vadă un oraș așa de animat. Este prima vizită a unui șef de stat de mai multe decenii, în Timișoara, prima vizită a unui șef de stat german în Timișoara și asta aduce o validare a faptului că suntem un oraș pe harta diplomatică a Europei, suntem un oraș relevant pentru astfel de vizite de stat și aduce un plus de vizibilitate a noastră în lume”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Prima oprire a delegației oficiale a fost la Domul Catolic din Piața Unirii, care a fost recent redeschis publicului, după o amplă acțiune de restaurare. Domul Romano-Catolic este catedrala Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara și unul din monumentele emblematice ale orașului. Edificiul are hramul Sfântului Gheorghe și a fost construit între anii 1736–1774.

Al doilea punct al vizitei a fost Cazarma U, un spațiu neconvențional, într-o clădire militară veche, readusă la viață prin artă. Aici, pe parcursul a șapte luni, vor putea fi vizitate patru expoziții permanente, expoziții temporare și vor avea loc mai multe activități culturale conexe.

Șeful statului german, însoțit de primarul Timișoarei a vizitat Liceul „Nikolaus Lenau”. Școala cu predare în limba germană se mândrește cu o tradiție de peste 150 de ani, dar și cu doi absolvenți care au primit premiul Nobel, Herta Müller – literatură și Stefan Hell –chimie.

Președintele german a mai avut o întâlnire cu reprezentanții comunității evreiești la Sinagoga din cetate. Această clădire de patrimoniu a fost construită între anii 1863-1865, în stil eclectic, cu trăsături ale stilului maur și are 744 de locuri, 424 pentru bărbați și 320 pentru femei, la galerie.

În încheierea turului, Frank-Walter Steinmeier a semnat în Cartea de Onoare a orașului și a făcut o scurtă declarație de presă.

Vizita președintelui federal al Germaniei reprezintă un moment extrem de important pentru România, mai ales în contextul în care Timișoara deține, în acest an, titlul de Capitală Europeană a Culturii De altfel, Germania este unul dintre susținătorii financiari ai evenimentelor Capitalei Culturale cu 550.000 euro. 360.000 de euro vin de la Ministerul Federal al Culturii din Germania pentru două concerte de mare amploare cu „Gurre-Lieder” de Schönberg, la Timișoara și Gera în septembrie 2023. Încă 190.000 de euro vin de la Fundația Culturală Federală a Germaniei, pentru o producție comună între Teatrul German din Timișoara și cel din Gera.