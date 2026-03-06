Timi, asistenta virtuală a Primăriei Timișoara, umanizată

La o lună de la lansare în faza de test, Timi, asistenta virtuală a Primăriei Municipiului Timișoara, a înregistrat aproape 4.000 de conversații cu utilizatorii. De astăzi, Timi are și un avatar cu trăsături umane, care face interacțiunea mai intuitivă și mai apropiată de utilizatori. Municipalitatea urmărește astfel să crească gradul de utilizare al serviciului și să încurajeze timișorenii să apeleze la această soluție digitală.

Timi poate fi accesată direct pe site-ul primariatm.ro, din cercul din dreapta jos al ecranului, și permite interacțiunea atât în scris, cât și vocal, tarnsmite Municipalitatea. Asistenta virtuală răspunde indiferent de limbă și oferă informații despre serviciile publice furnizate de municipalitate. Sistemul utilizează exclusiv informații publicate pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara și nu generează opinii.

Pentru utilizatorii autentificați în contul personal, Timi oferă funcționalități suplimentare. Printr-o solicitare adresată direct în fereastra de chat, Timi poate realiza programări online în timp real la Direcția de Evidență a Persoanelor, iar după verificarea datelor, confirmarea este transmisă automat prin SMS. Mai mult, Timi are capacitatea de a prelua sesizările primite de la timișoreni și de a le redirecționa automat către departamentele responsabile. Municipalitatea simplifică astfel demersul cetățenilor, care nu mai sunt nevoiți să identifice singuri departamentul căruia trebuie să se adreseze.

Timi este gândit ca un sistem în evoluție, care va fi actualizat și optimizat constant pe baza informațiilor oficiale și a feedback-ului primit. Prin acest instrument, Primăria Municipiului Timișoara continuă procesul de digitalizare a serviciilor și simplifică accesul cetățenilor la informații și proceduri administrative, alături de platforma de sesizări, corespondența electronică și interacțiunea directă la ghișeu.