Teren din zona Dâmbovița, ecologizat de Primăria Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara a început ecologizarea unui teren de aproape 2 hectare din cartierul Dâmbovița, situat lângă Lacul Balaurul. Municipalitatea intervine pentru eliminarea deșeurilor abandonate pe domeniul public și pentru reducerea vegetației crescute spontan, astfel încât zona să fie transformată într-un spațiu verde amenajat, accesibil locuitorilor din cartier pentru relaxare și petrecerea timpului liber.

Amenajarea este realizată la inițiativa locuitorilor din zonă, prin programul de bugetare participativă al Municipiului Timișoara.

„Pregătim o nouă zonă de relaxare într-un cartier cu multe blocuri și familii tinere, unde lipsesc spațiile verzi, de plimbare și recreere. E o inițiativă care vine chiar din comunitate, de la cei care locuiesc acolo și care au propus această amenajare în cadrul campaniei de bugetare participativă și apoi au convins timișorenii să voteze proiectul”, spune primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Acțiunea Primăriei include degajarea și valorificarea deșeurilor abandonate ilegal pe terenul respectiv. Operațiunea se va desfășura pe parcursul mai multor săptămâni, pentru eliminarea cantității semnificative de deșeuri identificate în apropierea lacului. În paralel, echipele municipalității intervin pentru îndepărtarea vegetației crescute spontan.

Intervențiile se limitează la terenul din latura sudică a Lacului Balaurul. Suprafața lacului, restul terenurilor adiacente și clădirile aferente se află în concesiune către două firme, respectiv Aurora SRL și Casa Mateo SRL.

Municipalitatea va amenaja pe teren cărări pentru plimbare, bănci și amenajări peisagere minimale, care integrează natura în oraș. Locuitorii din zonă vor beneficia astfel de o nouă zonă verde aproape de locuințele lor, gândită pentru relaxare, joacă și petrecerea timpului liber.

Primăria Municipiului Timișoara continuă transformarea terenurilor virane degradate sau ocupate ilegal în spații verzi pentru comunitate. Zona se adaugă parcurilor amenajate în Lunei, Blașcovici și pe malul Begăi, terenului de pe Grigore Alexandrescu, unde a fost realizat, împreună cu un partener privat, un pump track, precum și proiectului de întregire a Parcului Zürich.