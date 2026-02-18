Terase ilegale din zona centrală a Timişoarei, închise de Primărie

Primăria Municipiului Timișoara a intervenit la trei comercianți din zona centrală a oraşului pentru desființarea teraselor ilegale și preluarea materialelor depozitate pe domeniul public. Măsura urmărește prevenirea situațiilor de concurență neloială, precum și respectarea regulilor de amplasare a teraselor.

În urma verificărilor făcute de Poliția Locală, s-a dovedit că cele trei firme nu dețineau autorizație de funcționare pentru terase, nu au achitat taxa aferentă ocupării domeniului public și au fost notificate pentru a intra în legalitate. În lipsa conformării, Municipalitatea a dispus eliberarea, azi, a domeniului public. Costurile pentru ridicarea și depozitarea bunurilor vor fi recuperate de la operatorii economici în cauză.

„Timișoara trebuie să fie un oraș în care regulile sunt respectate. Cei mai mulți comercianți își desfășoară activitatea corect, iar pentru ei asigurăm un cadru echitabil și predictibil. De aceea, când regulile nu sunt respectate, intervenim. Continuăm colaborarea cu mediul local de afaceri pentru a îmbunătăți acest cadru și pentru a oferi proceduri mai simple și mai clare”, subliniază viceprimarul Paula Romocean.

Primăria Timișoara a introdus reguli noi pentru comerțul stradal, respectiv obligativitatea achitării în avans a taxelor aferente activităților comerciale. Astfel, taxele vor fi plătite odată cu depunerea cererii, iar dovada plății va fi inclusă în documentația transmisă către municipalitate.

Municipalitatea tarnsmite că va continua acțiunile pentru a asigura un cadru de concurență corectă pentru mediul de afaceri local.