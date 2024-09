Teodora Brody, în concert de jazz simfonic cu Orchestra Filarmonicii Banatul

Teodora Brody, recunoscută pentru capacitatea de a combina muzica de jazz, muzica clasică și muzica tradițională românească, va susţine, alături de Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul, un concert în care va prezenta lucrări reimaginate de pe albumul său recent, Rhapsody. Pentru lansarea acestui album, Teodora a colaborat cu una dintre cele mai celebre orchestre ale lumii – London Symphony Orchestra.

Concertul va avea loc vineri, 27 septembrie, de la ora 19, la Sala Capitol, şi se va desfășura sub bagheta dirijorului Lee Reynolds. Pe scena Sălii Capitol, alături de Teodora Brody, vor urca și violoncelistul Andrei Kivu, chitaristul Călin Grigoriu și percuționistul Joca Perpignan.

Filarmonica Banatul este prima orchestră din România alături de care Teodora Brody va interpreta piesele de pe noul său album., despre care spune: „Să creez acest album reprezintă o călătorie îndelungată și un proiect născut din pasiune. Legătura pe care o simt față de muzica clasică este profundă – îmi simt spiritul plutind când interpretez aceste mari piese, răspunzând cu glasul meu la muzici care au mișcat și au inspirat oamenii de-a lungul secolelor.”

Programul concertului va cuprinde lucrări celebre, precum Sonata Patetica, a lui Beethoven, reinterpretată vocal, urmată de un moment Mozart, aranjat de Călin Grigoriu, şi de Rapsodia nr. 1, de George Enescu. Vor urma Dansurile românești, de Bella Bartók, Doina din repertoriul tradițional, în interpretare a cappella, Canonul lui Pachelbel și Sonata lunii, de Beethoven. Seara se va încheia cu Rapsodia nr. 2, de George Enescu.

„La sfârșitul celei de-a doua zile de înregistrări, când orchestra plecase și studioul era cufundat în liniște, am înregistrat această doină pur și simplu uluitor de frumoasă, neacompaniată. Producătorul și cu mine eram în camera de audiție și ne-am privit unul pe altul efectiv cu gurile căscate. A fost un moment magic. Acestea nu se întâmplă foarte des și, totuși, noi am surprins atât de multe asemenea momente cu Teodora, pe acest album”, spune Lee Reynolds, orchestratorul proiectului.

Născută în România, Teodora Brody locuiește acum în Elveția și și-a început studiile în jazz clasic, ieșind în evidență pentru prima oară la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, cântând alături de legendarul pianist de jazz Johnny Răducanu. Apreciată pentru forța sa vocală extraordinară și pentru viziunea sa creativă, Teodora Brody este un pionier al fuziunii dintre jazz și doină, fiind recunoscută pe plan global pentru a fi prezentat publicului internațional acest tip de muzică extraordinar, profund emoționant. A apărut în mod constant pe scenele unor prestigioase festivaluri de jazz din Europa, inclusiv Montreux, Lugano și Marciac, iar peste Atlantic, a interpretat la US Library of Congress și la Corcoran Gallery of Art, cât și în cluburi legendare precum Iridium New York și Blues Alley în Washington D.C. În anul 2004, Guvernul american a numit-o pe Ambasador Cultural al României în Statele Unite ale Americii, iar în anii 2007 și 2008, Compania Română de Radiodifuziune i-a decernat premiul pentru Cea mai bună contribuție internațonală la jazz a unui artist român.

Biletele pentru concertul din 17 septembrie se găsesc pe site-ul Filarmonicii banatul Timișoara, la casierie și pe myticket.ro.