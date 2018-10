Teodor Meleşcanu, la Timişoara: „Preşedinţia României a Consiliului UE poate deveni istorică în privinţa negocierilor cu ţările Balcanilor de Vest”

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat marţi, la Timişoara, că Uniunea Europeană se află într-un moment-cheie în ceea ce priveşte extinderea spaţiului comunitar către ţările din Balcanii de Vest şi că deţinerea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România poate deveni istorică, anunţă Agerpres.

„Dacă vom reuşi să accelerăm negocierile Serbiei cu UE, pe parcursul preşedinţiei noastre (preşedinţia Consiliului Uniunii Europene – n.r.), o vom considera una de succes, când vorbim despre Balcanii de Vest. O vom considera o preşedinţie istorică, dacă în mandatul nostru vom avea o invitaţie formală către Macedonia pentru a începe negocierile de aderare. Este una din sarcinile noastre principale, dar vă asigur pe toţi că vom depune toate eforturile pentru a îndeplini aceste două obiective în timpul preşedinţiei noastre. Acest lucru va arăta că noi ne-am onorat angajamentul faţă de regiune”, a declarat ministrul Teodor Meleşcanu, la conferinţa internaţională Security challenges in the Balkans, organizată de Universitatea de Vest Timişoara şi asociaţia New Strategy Center.

Ministrul de Externe a afirmat că nicio ţară nu a reuşit singură să facă faţă provocărilor de natură a securităţii, hard-soft, migraţiei, influenţe distructive, ale actorilor externi şi că împreună trebuie creionat un drum către progres.

„Cred că în societatea noastră putem afla instrumente pentru a combate provocările de securitate şi, din acest punct de vedere, educaţia joacă un rol-cheie pentru a dezvolta cultura dialogului, pentru a stimula o implicare a cetăţenilor în viaţa civică. (…). Uşa NATO este deschisă şi cred că nicio presiune externă nu poate împiedica un popor să-şi atingă ţelurile (…)”, a mai spus Teodor Meleşcanu.

Acesta a apreciat, între altele, dezvoltările şi rezultatele pozitive înregistrate de Serbia în procesul de aderare la UE, subliniind că în prezent trebuie deschisă uşa către un viitor mai strălucit, „iar dialogul între Belgrad şi Priştina este foarte încurajator.

„Se observă că liderii ambelor părţi şi-au exprimat determinarea de a se implica, după ani în care ambele părţi au aşteptat o soluţie miraculoasă de la partea cealaltă (…). Suntem încrezători că stabilitatea regională va fi consolidată şi sperăm că nu vor fi create mai multe probleme decât numărul problemelor rezolvate. Rămâne de văzut dacă acestea vor duce la un acord final”, a afirmat Teodor Meleşcanu.

Ministrul de Externe a apreciat şi eforturile preşedinţiei austriece actuale a Consiliului Uniunii Europene, care sunt „pietre de temelie către un proces de lărgire în regiune”, asigurând că preşedinţia României va continua această tendinţă şi va depune toate eforturile pentru a înregistra rezultate pozitive.

„Sperăm că de data aceasta încercările de lărgire a UE vor fi încununate de succes. Lărgirea UE este parte din viitorul UE şi din Europa. Depinde de noi, pentru că UE şi-a învăţat lecţia şi Balcanii de Vest trebuie să acţioneze cu determinare către un destin european. Sunt încrezător când mă gândesc la momentul în care România va prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, pentru că noi putem să scriem istoria împreună”, a subliniat şeful diplomaţiei române.

El a mai menţionat că şi la summit-ul informal al liderilor UE din mai 2019 printre ţintele pe care România va încerca să le creioneze se află şi un angajament sporit în privinţa Balcanilor de Vest, care să ducă la un pas înainte important în acest sens.