Teatrul Național din Timișoara anunţă o parte a programului din noua stagiune

Stagiunea 2025-2026 se deschide, la Teatrul Național din Timișoara, cu un program consistent de spectacole și cu o serie de proiecte de viitor. Până la finalul anului, transmit reprezentanţii Naţionalului timişorean, vor fi terminate lucrările la Sala 2, aceasta fiind anunţată drept una dintre cele mai revoluționare spații dedicate teatrului și experimentului teatral din România.

Primul titlu al stagiunii este spumosul spectacol Adevărul, de Florian Zeller, în regia lui Radu Iacoban, spectacol programat marți, 9 septembrie, de la ora 19, în Sala Mare.

Este urmat de emoționantul Aeroport, de Ștefan Caraman, în regia lui Ion-Ardeal Ieremia, care va deschide Studio Uţu miercuri, 10 septembrie, de la ora 19.

Joi, 11 septembrie, de la aceeași oră, Sala Mare va găzdou spectacolul De Bergerac. Fantasme din Cyrano,de Michele Santeramo, spectacol semnat de cunoscutul regizor italian Roberto Bacci.

În cadrul programului Egal, dedicat colaborărilor profesionale, Teatrul Național din Timișoara a invitat Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad cu spectacolul Sclavi (cu final rescris), de Maria Manolescu, în regia lui Dragoș Mușoiu. Spectacolul, programat vineri, 12 septembrie, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului Național, urmărește povestea unui tânăr actor care decide să pună în scenă un caz documentat privind sclavia modernă. Confruntându-se cu acest caz real, protagonistul și toți cei care gravitează în jurul proiectului descoperă în ei înșiși locuri tulburi, necunoscute, care îi transformă în moduri pe care nu și le imaginaseră.

Sâmbătă,13 septembrie, la Studio Uţu, Roberta Popa o readuce pe scenă pe celebra Mata Hari, în one woman show-ul omonim, pe textul semnat de Crista Bilciu.

Prima săptămână a stagiunii 2025-2026 se încheie cu spectacolul Richard al III-lea, de William Shakespeare, în regia lui Radu Iacoban, următoarele spectacole fiind programate în continuare: Underground Fm, scenariu după Eric Bogosian, de Claudiu Dogaru, one-man show Darie Doklean (miercuri, 17 septembrie, la Studio Uţu), Cafea cu bâzdâc, un spectacol de Ada Lupu Hausvater (duminică, 21 septembrie, la Studio Uţu), Petrecerea de nuntă, un scenariu după proza lui Guy de Maupassant, în regia lui Marie-Louise Boschofberger (marți, 23 septembrie, în Sala Mare), Amintiri din epoca de şcoală, de Mihaela Michailov, regia Ion-Ardeal Ieremia (vineri, 26 septembrie, Studio Uţu) și, nu în ultimul rând, spectacolul-eveniment Exod, de Marius Ivaškevičius, în regia celebrului regizor lituanian Oskaras Koršunovas (duminică, 28 septembrie, Sala Mare).

Stagiunea 2025-2026 înseamnă, desigur, și proiecte noi. Stagiunea debutează cu repetiții pentru un nou spectacol, Vestul adevărat, de Sam Sheperd, în traducerea lui Andrei Marinescu. Referitor la acest text, regretatul actor și dramaturg scria: „Am vrut să scriu o piesă despre natura duală a omului, una care să nu fie simbolică sau metaforică sau ceva de genul ăsta. Am vrut doar să dau o idee despre cum este să fii dual. Natura duală este ceva real. Părerea mea este că suntem divizați într-un mod mult mai devastator decât poate revela psihologia. Nu este ceva drăguț. Nu este ceva minor, peste care putem trece cu ușurință. Este ceva cu care trebuie să trăim”.

Deopotrivă amuzantă și gravă, brutală și comică, povestea celor doi frați seduși de mirajul Hollywood-ului – Austin, un scenarist de succes, și Lee, un vagabond cinic – țese admirabil „modelul din covor” al complicatelor relații de familie, într-un exercițiu de hiperrealism atât de perfect încât evenimentele par să sară dincolo de natura lor plauzibilă. Regizorul Felix Alexa, prolific și multi-premiat regizor și pedagog de teatru, trece această bijuterie dramaturgică prin filtrul inteligenței și al umorului susținut de o distribuție alcătuită din tinerii actori ai Teatrului Național Marin Lupanciuc (nominalizat la Premiul UNITER pentru cel mai bun actor în rol principal, 2024, Premiul pentru cel mai bun actor la Gala HOP a Tânărului actor, 2021) și cel mai nou membru al trupei TNTm, talentatul actor și muzician Teodor Cauș, susținuți de bine-cunoscuții actori Ion Rizea (Premiul UNITER pentru cel mai bun actor în rol secundar, 2023) și Paula Maria Frunzetti.

Spațiul spectacolului și costumele vor fi create de Maria Miu (Premiul UNITER pentru întreaga activitate, 2016), reputat scenograf de teatru și film, cu o carieră prodigioasă alături de nume importante ale regiei de teatru și film din România și din lume.

Premiera spectacolului este programată pentru data de 26 octombrie, la Sala Mare a Teatrului Național.

Până la finalul anului, anunţă reprezentanţii TNT, vor fi terminate lucrările la Sala 2, Teatrul Național urmând să deschidă publicului unul dintre cele mai revoluționare spații dedicate teatrului și experimentului teatral din România, moștenirea materială, de infrastructură culturală a Capitalei Europene a Culturii, așa cum a definit-o și a sprijinit-o finanțatorul său, Ministerul Culturii. Viitoarea Sală 2023 se va deschide cu spectacolul Cântăreaţa cheală, de Eugène Ionesco, spectacol semnat de reputatul regizor Mihai Măniuțiu. Informații despre acest proiect complex vor fi transmise în curând, anunţă TNT.

Biletele pot fi achiziționate on-line, de pe pe www.tntm.ro, sau fizic, de la Agenția „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2, deschisă între orele 11 și 19, în fiecare zi a săptămânii, cu excepția zilei de luni. Copiii, elevii, studenții, pensionarii, veteranii, precum și grupurile mai mari de 15 persoane beneficiază de reduceri de preț la bilete, iar persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit.