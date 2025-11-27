Teatrul German de Stat Timișoara încheie proiectul „Impuls Teatru”

Teatrul German de Stat Timișoara anunță încheierea proiectului „Impuls Teatru”, un demers amplu dedicat dialogului dintre artă și educație, adresat elevilor și profesorilor din mai multe instituții de învățământ din Timiş. Proiectul a urmărit apropierea tinerilor de universul teatrului și stimularea capacității lor de analiză, participare și exprimare artistică.

În cadrul proiectului „Impuls Teatru”, echipa Teatrului German de Stat Timișoara a vizitat nouă instituții de învățământ din județul Timiș: Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara, Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc, Liceul Montessori Timișoara, Liceul Babel Timișoara, Liceul de Arte Plastice Timișoara, Școala Gimnazială „Nestor Oprean” nr. 2 Sânnicolau Mare, Școala Gimnazială „Anișoara Odeanu” Lugoj, Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timișoara și Colegiul Național Bănățean.

Pe parcursul întâlnirilor desfășurate în școli, echipa TGST a colaborat direct cu elevii și cadrele didactice, creând un spațiu autentic de dialog și descoperire. Atelierele interactive, discuțiile despre arta teatrală și prezentările adaptate vârstelor diferite au generat entuziasm, curiozitate și implicare activă. Profesorii au apreciat deschiderea și valoarea educațională a proiectului, iar elevii s-au remarcat prin receptivitate, creativitate și dorința de a explora mai mult.

În cadrul proiectului, elevii au vizionat trei spectacole din repertoriul Teatrului German de Stat Timișoara: Dragonul, de Evgheni Schwarz, în regia lui Yuri Kordonsky, Sidy Thal, de Thomas Perle și Clemens Bechtel, regizat de Clemens Bechtel, și Oameni. De vânzare, textul și regia de Carmen Lidia Vidu. Experiența de spectator a fost completată de trei broșuri dedicate fiecărui spectacol, produse special pentru proiect – o premieră națională. Aceste materiale au oferit informații valoroase de teorie teatrală, contexte istorice și estetice, precum și instrumente de analiză care sprijină înțelegerea profundă a artei scenice.

De asemenea, proiectul a beneficiat de implicarea directă a membrilor colectivului TGST. La întâlnirile cu elevii au participat actrițele Oana Vidoni, Isa Berger și Alma Diaconu, actorii Harald Weisz, Alex Mihăescu, Ovidiu Zimcea, Boris Gaza și Richard Hladik, secretarul literar Mira Țâra, scriitorul Cristian Vicol și teatrologii Diana Katharina și Daniela Șilindean. Aceștia au mediat activ întâlnirie, facilitând dialoguri cu elevii, împărtășind din experiența lor profesională și creând punți autentice între scena teatrală și mediul educațional. Proiectul a fost coordonat de Diana Sârbu și de Sarah Malekshahian.

Impactul proiectului, spun reprezentanţii TGST, este vizibil atât în reacțiile imediate ale participanților, cât și în deschiderea creată pe termen lung între teatru și școală. Cel mai important câștig al „Impuls Teatru” rămâne cel imaterial: consolidarea unei relații durabile între instituțiile culturale și cele de învățământ, cultivarea sensibilității artistice în rândul tinerilor și formarea unui public curios, informat și deschis către dialogul cultural.

„Impuls Teatru” a fost co-finanțat de Consiliul Județen Timiș, prin programul TimCultura 2025.