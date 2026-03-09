Teatrul German de Stat Timișoara acceptă plata biletelor cu carduri culturale

Teatrul German de Stat Timișoara anunță că biletele pentru spectacolele sale pot fi achiziționate la agenția teatrului și prin intermediul cardurilor culturale.

Publicul poate folosi pentru plata biletelor carduri emise de următorii furnizori: Up România (Up Cultura), Pluxee România (Pluxee Cultura) și Edenred (Card cultural). Această facilitate vine în sprijinul spectatorilor care beneficiază de programe de susținere a consumului cultural și își doresc să participe mai ușor la viața culturală a orașului.

Procedura de plată este simplă și identică cu cea utilizată în cazul cardurilor de debit: cardul se scanează sau se introduce în POS-ul de la agenția de bilete, iar tranzacția este finalizată prin emiterea unei chitanțe.

Prin acceptarea acestor carduri, Teatrul German de Stat Timișoara își propune să faciliteze accesul publicului la spectacole și să contribuie la stimularea participării la actul cultural. Totodată, parteneriatele încheiate cu furnizorii de carduri includ și acțiuni de promovare dedicate teatrului și programului său artistic.