Târgul de Crăciun, promovat în patru țări

Târgul de iarnă din centrul Timișoarei – eveniment care, în 2024, a avut 800.000 de vizitatori – este cel mai important motor al turismului în oraș în perioada sărbătorilor. Nu doar timișorenii vin să se bucure de concerte, preparate tradiționale și activități de iarnă, dar și un mare număr de vizitatori din județele vecine, din Serbia și din Ungaria. Anul acesta, organizatorii anunţă că extind suprafața decorată și că au invitat și localurile din zona centrală să intre în spiritul sărbătorilor, cu preparate tipice.

„Evenimentul atrage foarte mulți turiști, în special din străinătate. În Europa de Vest și chiar și la vecinii noștri maghiari se închid târgurile înainte de Crăciun, dar în România ele sunt deschise încă o săptămână după anul nou. Anul acesta, vom promova noul format, cu spații decorate mai ample și preparate speciale în multe restaurante și cafenele. Vom atrage turiști din România, Serbia, Ungaria, Austria și Germania, cu materiale în limbile lor și cu imagini care arată de ce merită să vii la Timișoara”, declară Laura Boldovici, managerul Visit Timișoara.

Campania internațională de promovare de la Visit Timișoara se desfășoară în patru țări și urmărește creșterea numărului de turiști în oraș în perioada sărbătorilor de iarnă.

Primăria Timişoara și Casa de Cultură a municipiului au anunțat deschiderea Târgului de Crăciun pentru 30 noiembrie, cu un concert al lui Ștefan Bănică jr. Roata panoramică, trenulețul prin zona pietonală, perdeaua de lumini, patinoarul și celelalte atracții cunoscute revin, alături de căsuțele cu produse artizanale, gustări și oferte speciale în restaurantele din centru.

„E important că am atras și un număr de hoteluri din oraș să ni se alăture, să intre în acest proiect și să arătăm că Timișoara e un oraș care își dorește turiști, care știe să le ofere servicii competitive, de calitate și în care poți să revii în orice anotimp, fiecare cu atracțiile sale. Este al doilea an în care Visit Timișoara promovează Târgul de Crăciun în România, Ungaria și Serbia, iar succesul campaniilor e demonstrat de numărul mare de vizitatori și de mesajele pe care le primim deja din octombrie, cu cereri de detalii privind ediția din acest an”, mai spune Laura Boldovici.

Lista cu localurile din oraș care vor servi preparate speciale în această perioadă se găsește pe site-ul visit-timisoara.com.

Târgul de Crăciun se desfășoară în perioada 30 noiembrie 2025 și 7 ianuarie 2026 și este organizat de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.