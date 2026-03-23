Târgul de cariere „Noaptea companiilor”, la Timişoara

Târgul de cariere Noaptea companiilor, care a cucerit marile orașe din țară, își anunță premiera și în vestul țării, prin parteneriatul cu Universitatea de Vest din Timişoara. În 14 mai.

Pe 14 mai, Timișoara devine scena primei ediții a evenimentului Noaptea Companiilor (NCO), evenimentul care transformă o seară obișnuită într-un tur strategic al celor mai importanți angajatori din oraș. Cu o prezență deja consolidată în Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Târgu Mureș, Brașov și București, rețeaua NCO ajunge acum și în Timișoara, oferind aceeași experiență valoroasă de networking la nivel local.

Între orele 16 și 23, porțile sediilor companiilor participante se vor deschide pentru vizitatori, oferindu-le șansa de a vedea din interior cum se construiește viitorul profesional al regiunii.

Prin intermediul acestui eveniment, companiile locale au șansa de a participa la cel mai inedit „târg de cariere” din România, transformând sediul propriu într-o destinație strategică de networking și recrutare, deschisă atât profesioniștilor, cât și studenților aflați la început de drum, dornici să descopere mediul real de lucru și să interacționeze direct cu potențiali angajatori.

Evenimentul, organizat în cadrul parteneriatului strategic dintre OTB Creative și Universitatea de Vest din Timișoara, aduce împreună studenți, tineri profesioniști și curioși de toate vârstele, într-o experiență care combină brandingul de angajator cu dialogul direct, avându-l ca imagine și gazdă principală pe Bob Rădulescu, producător media online.

Companiile participante au posibilitatea să își structureze un program custom: tururi de birouri sau fabrici, demonstrații tehnice, întâlniri cu specialiști, activități practice și momente surpriză care transformă această seară într-o experiență memorabilă de recrutare și networking.

Noaptea Companiilor este despre conexiune și transparență. Este seara în care companiile din Timișoara nu doar că recrutează, ci își spun povestea în fața a mii de potențiali candidați, într-un mod autentic și relaxat”, transmit organizatorii OTB Creative.

Ediția 2026 este susținută de Universitatea de Vest din Timișoara, facilitând accesul direct către comunitatea academică și talentele emergente din vestul țării. Totul este gratuit: de la participarea propriu-zisă, până la transportul asigurat între locații, special gândit pentru a te ajuta să descoperi cât mai multe sedii într-o singură seară.

„La Universitatea de Vest din Timișoara punem preț pe conexiunile directe dintre studenți, absolvenți și partenerii din economie, pentru ca formarea studenților să includă cât mai multe dintre standardele și așteptările marilor angajatori. Oportunitățile oferite de proiectul special al Nopții companiilor ne oferă motivații suplimentare pentru a-i încuraja pe studenți și absolvenți să descopere marile companii timișorene așa cum sunt, cu tot ce au mai original. Vă așteptăm alături de noi în acest proiect spectaculos”, declară rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea.

Înscrierea în platforma Noaptea Companiilorasigură promovarea sediului companiei, ca destinație profesională de top, în cadrul celui mai mare eveniment de tip „Open Doors” din Timișoara.