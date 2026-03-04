Târg educaţional pentru elevii din Timiş

Alianța Timișoara Universitară, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, organizează o nouă ediție a târgului educațional „Timișoara – ATU pentru educația ta”, un eveniment dedicat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a din Timiș, aflați în etapa în care își conturează decizia privind continuarea studiilor și alegerea unui domeniu potrivit.

Târgul va avea loc miercuri, 18 martie, în intervalul orar 09-15, la Timișoara, în clădirea Convention Center (str. Mărășești nr. 1-3). Evenimentul oferă liceenilor oportunitatea de a explora, într-un singur loc, oferta academică din Timișoara și de a înțelege mai bine ce înseamnă viața universitară, dincolo de broșuri și prezentări online: campus, comunitate, specializări, trasee profesionale și oportunități de implicare, transmit organizatorii.

La această ediție, cele patru universități timișorene își vor prezenta oferta educațională pentru anul universitar 2026-2027, în cadrul standurilor dedicate și al întâlnirilor directe cu reprezentanții instituțiilor: Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea de Vest din Timișoara.

Pe durata târgului, elevii vor putea afla informații actualizate despre programele de studii (licență și programe conexe), despre condițiile și calendarul de admitere, precum și despre facilitățile puse la dispoziție de universități (laboratoare, biblioteci, baze sportive, servicii pentru studenți). Totodată, reprezentanții universităților vor prezenta elemente esențiale pentru cei care își fac planuri pentru următorii ani: structura specializărilor, competențele dobândite, profilul absolventului, legătura cu piața muncii și exemple de direcții profesionale în care pot ajunge viitorii studenți.

Târgul „Timișoara – ATU pentru educația ta” își propune să transforme întrebările firești ale liceenilor: „Ce mi se potrivește?”, „Cum arată admiterea?”, „Ce oportunități am după?”, „Cum e viața de student?”, în răspunsuri clare, obținute direct de la universități. În același timp, evenimentul oferă și un context util pentru profesori și părinți, care pot înțelege mai bine traseele academice disponibile și modul în care Timișoara se poziționează ca un centru universitar major al regiunii.

Ajuns la ediția a IV-a, târgul confirmă continuitatea unui demers comun al celor patru universități timișorene reunite în ATU, de a oferi elevilor acces rapid și comparabil la informație relevantă, într-un format prietenos și direct. Prin această inițiativă, Alianța Timișoara Universitară își consolidează misiunea de a apropia mediul preuniversitar de cel universitar și de a susține alegeri informate pentru viitorul educațional al tinerilor.