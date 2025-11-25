Târg de Crăciun la conacul Mocioni

Asociația My Banat, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizează în perioada 28 noiembrie -1 decembrie primul Târg al producătorilor locali de la Conacul Mocioni, Foeni.

Zeci de fermieri, mici producători, meșteșugari și artiști artizani din localitățile Foeni, Livezile, Giera, Ghilad, Otelec și Sărcia, dar şi din Serbia vor fi prezenți în cele patru zile pentru a-și oferi produsele celor care iubesc satele bănățene, tradițiile și cultura acestei regiuni.

Organizatorii anunţă că va fi un Târg de Crăciun diferit de cele din marile orașe, un spațiu în care publicul va avea ocazia să întâlnească localnici și să le asculte poveștile, să cumper ciorapi de lână împletiți în casă, să guste prăjituri preparate după rețete locale, să bee vin fiert și să participe la ateliere de traforat brăduți sau de împletit coșuri de nuiele. În fiecare din cele patru zile ale evenimentului vor avea loc concerte de colinde susținute de localnici și ture ghidate la Conac.

Deschiderea Sărbătorilor de iarnă la Conacul Mocioni va avea loc vineri, 28 noiembrie, ora 16.

Sărbători de iarnă la Conacul Mocioni este un Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul TimCultura 2025.