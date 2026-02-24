Târg de adopții, de Mărțișor, la Timișoara

Shopping City Timișoara găzduiește un târg de adopții de amploare, dedicat câinilor și pisicilor aflate în grija asociațiilor de protecție a animalelor. Peste 100 de câini și pisici își caută o familie.

Evenimentul este organizat de Asociația Poli, în parteneriat cu Asociația HappyTails, Asociația Rin Tin Tin, Asociația Micaela și Asociația Bucuriile Măriucăi.

Târgul are loc în perioada 28 februarie – 1 martie, între orele 11-19, în parcarea Shopping City Timișoara – zona F1, unde vor fi disponibili pentru adopție peste 100 de câini și pisici, atât pui, cât și adulți. Vizitatorii vor putea interacționa cu animalele și vor primi informații din partea voluntarilor despre adopția responsabilă și nevoile fiecărui blănos.

În completarea târgului de adopții, în interiorul Shopping City Timișoara va fi amenajat și un stand cu mărțișoare, pentru cei care vor să le facă o surpriză celor dragi și, în același timp, să facă o faptă bună, donând pentru susținerea activității asociațiilor.