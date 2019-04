Tânără din Timișoara, salvată de leucemie prin transplant de celule stem

Un singur donator de celule stem înscris în evidențele Centrului de Transfuzie Sanguină Timișoara a donat celule medulare la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, pentru un bolnav de leucemie, anunţă Radio Timişoara.

„Sunt 18 centre în ţară, dar noi avem şi posibilitatea de a dona aici. Nu se stochează celulele stem, ci persoana compatibilă donează doar în momentul în care există pacientul receptor, pentru că în 24 de ore celulele trebuie să ajungă de la donator la receptor. A fost singurul compatibil. Au mai fost şi alte persoane din baza noastră, dar care nu au dorit să revină pentru faza finală de recoltare”, declară, la Radio Timişoara, dr. Valentina Tartan, medic la Centrul de Transfuzie Sanguină Timişoara.

O tânără în vârstă de 27 de ani, din Timișoara, Daliana Tătar, diagnosticată, în urmă cu patru ani, cu leucemie acută limfoblastică, s-a vindecat complet în urma unei transfuzii de măduvă şi celule stem primite de la un donator din Marea Britanie.

Tânăra a transmis mesajul încurajator că există viaţă după transplantul medular, cu condiţia să existe donori compatibili: „În anul 2015 am avut o durere de umăr drept. După investigaţii am aflat că eram suspectă de limfom osos, iar biopsia de la hematologie a demonstrat că erau nişte cheaguri tumorale şi osul nu se mai oxigena şi de aceea aveam acele dureri foarte mari de mână şi îmi dispăruseră simţurile. Durerile s-au extins rapid în tot corpul şi am ajuns ajuns în Urgenţele Spitalului Judeţean Timişoara cu tromboză venoasă profundă la piciorul drept, fiind suspectă de leucemie, cu 40.000 de leucocite. Am fost trimisă la Spitalul Municipal, unde au urmat luni de zile de chimioterapie până am făcut transplantul de celule stem. Cu boala pe care am avut-o, leucemie acută limfoblastică, şi cu şanse foarte mari de recidivă, nu aveam şanse să trăiesc decât cu un transplant pe care l-am făcut la Spitalul de Copii «Louis Ţurcanu». Pot spune că avem în Timişoara medici extraordinari.”

Înscrierea în registrul donatorilor este simplă şi nu obligă donatorul să ajungă în faza finală de donare efectivă a celulelor stem. Se recoltează sânge și se completează un consimţământ. Dacă există vreodată o compatibilitate cu o persoană bolnavă de leucemie este contactat donorul, dacă doreşte să meargă mai departe.