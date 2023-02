TakeOver, o celebrarea a Capitalei Culturale în mod nonconformist

Peste 2000 de oameni au vizitat Campusul Universității Politehnica pentru a sărbători într-un mod inedit deschiderea programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2023, spun reprezentanţii UPT.

Parte din programul oficial al weekendului de deschidere, finanțat prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, evenimentul TakeOver a fost o invitație de a celebra Capitala Culturală într-un mod nonconformist. Sub forma unui festival de mici dimensiuni, trei locații din campusul Universității Politehnica Timișoara au găzduit în seara de 18 februarie şapte DJ, dintre care unul din Cipru, un artist de la București, doi studenți ai universității și trei timișoreni apreciați pentru stilul lor muzical. Organizatorii estimează că peste 2000 de persoane s-au plimbat prin campusul Universității Politehnica Timişoara, câteva venind încă de dinaintea orei anunțate pentru începere, pentru a se asigura că vor prinde un loc la petreceri.

Moto-ul Capitalei Culturale, respectiv „Shine your light! Light up your city!”, a fost materializat sub forma unei instalații luminoase, fiind una dintre atracțiile serii. Aproape trei kilometri de led-uri și ghirlande luminoase au marcat un traseu vizual care a ghidat publicul de la o scenă la alta, dându-le șansa de a explora campusul UPT cum nu a mai fost posibil până acum.

Printre participanți s-au numărat atât studenți ai tuturor celor patru universități din oraș, cât și cadre didactice, absolvenți politehniști, reprezentanți ai instituțiilor publice locale și ai mediului de afaceri, dar și turiști sosiți în oraș pentru ceremonia de deschidere.

„Ne-am dorit să organizăm un eveniment atipic, deschis pentru tot orașul, în care participanții să se manifeste în voie, indiferent de gusturile muzicale sau diferențele dintre ei. (…) Așa arată Timișoara în care noi tinerii ne dorim să trăim și suntem mândri că am putut crea această atmosferă în incinta universității noastre”, transmite Alexandru Luca, membru în Liga AC, coordonatorul proiectului alături de UPT și Convenția Organizațiilor Studențești din Politehnică.

„Pe lângă faptul că a marcat deschiderea oficială a Capitalei Culturale, evenimentul a subliniat exact spiritul platformei «UPT Campus Creativ» pe care am lansat-o cu câteva zile în urmă. Politehnica își dorește un campus deschis, sustenabil, incluziv, care încurajează inovația și care reprezintă un motor de dezvoltare, nu doar al Timișoarei, ci al întregii regiuni. (…) Încă din 2020 vorbim despre «Politehnica noului secol» și ne bucurăm că în sfârșit orașul, în totalitatea lui, percepe și apreciază această deviză”, declară conf. univ. Florin Drăgan, rectorul UPT.