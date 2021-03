„Syrio Forel”, din Game of Thrones, dialog intercultural despre lumea filmului, la Universitatea de Vest din Timişoara

Universitatea de Vest din Timișoara continuă seria de evenimente „La UVT, Cultura este Capitală” printr-o incursiune în lumea filmului, şi anume, cu un dialog avându-l ca invitat pe actorul Miltos Yerolemou, cunoscut şi din rolul „Syrio Forel” din filmul Game of Thrones.

Actorul Miltos Yerolemou va susține prelegerea The Art of Adaptation – From Page to Stage to Screen”, cu scopul de a explora provocările adaptării textului scris pentru performanță teatrală și cinematografică, pornind de la o vastă experiență în actorie și regie, cu referire la rolurile sale în teatru (King Lear, Cyrano, Great Expectations, A Midsummer Night’s Dream, A Christmas Carol, The Lion, the Witch & the Wardrobe, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Twelfth Night, Othello, Beauty & the Beast, A Winter’s Tale; Hansel & Gretel, Comedy of Errors, Sleeping Beauty, Romeo and Juliet etc.) și film (Becoming Elizabeth, The Crown, Game of Thrones, The Hitman’s Wife’s Bodyguard, Murder on the Orient Express, The Danish Girl, Star Wars: The Force Awakens etc.).

Din această primăvară, la UVT, legătura cu lumea filmului este facilitată printr-un dialog intercultural cu reprezentanți de marcă ai celei de-a șaptea arte. Proiectul, inițiat de lector univ. Eliza Claudia Filimon și conf. univ. Luminița Frențiu, de la Catedra de Limba și Literatura Engleză din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, debutează în 11 martie, de la ora 14, în Aula virtuală a Universității de Vest din Timișoara. Evenimentul, dedicat studenților, universitarilor și întregii comunități culturale din Timișoara și din România, poate fi urmărit live pe pagina de Facebook a universtăţii: https://www.facebook.com/uvtromania.

Rectorul UVT, prof. univ. Marilen Pirtea, spune că, în perioada premergătoare anului cultural european 2023, UVT propune mai multe evenimente, dezbateri prin care să fie readuse într-un spațiu comun al implicării cât mai mulţi dintre actorii semnificativi ai scenei muzicii, literelor, spectacolului și artelor performative, de toate genurile.