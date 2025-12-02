Sute de vizitatori la Conacul Mocioni, la târgul de Crăciun

Peste 900 de oameni au pășit pragul Conacului Mocioni din Foeni în cele patru zile ale târgului de producători locali organizat în cadrul proiectului Sărbători de iarnă la Conacul Mocioni 2025.

Potrivit organizatorilor – Asociația My Banat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș – au fost vizitatori şi din Republica Serbia, care au venit prin Punctul de trecere a frontierei Foeni, locuitori ai satelor din împrejurimi şi, desigur, mulți timișoreni, un public de toate vârstele.

Între 28 noiembrie și 1 decembrie, la Conacul Mocioni au avut loc concerte de colinde, ateliere interactive de meșteșugărit cu meșteri locali, tururi ghidate și o expoziție de fotografie reprezentând parte din documentarea realizată în cadrul proiectului.

Localitățile care au participat și au fost reprezentate la Târgul de producători locali sunt Foeni, Ghilad, Otelec, Livezile, Giera și Sărcia din Republica Serbia, proiectul vizând construirea unui ecosistem cultural local în care Conacul Mocioni să fie elementul catalizator al energiilor și creativității locale. Aducând la un loc mici producători, artizani, meșteșugari și vizitatori, Asociația My Banat a realizat, astfel, un demers de aducere a comunității locale în prim plan și de revitalizare a patrimoniului rural bănățean în care, constant, Conacul să rămână un reper.

Comunitățile locale au pregătit diferite feluri de mâncare tradiționale specifice sărbătorilor de iarnă: maghiarii au preparat gulaș, sârbii au pregătit prăjituri după rețete vechi, iar românii din Foeni au pregătit sarmale și cozonac. Au fost patru zile în care oamenii au sărbătorit bucuria de a se întâlni și în care localnicii din satele de vest ale Banatului s-au bucurat de apreciere, spun organizatorii.

Susținătoare a călătoriilor sustenabile ca mod de a călători responsabil, Asociația My Banat a promovat transportul feroviar și, cu sprijinul Societății Metropolitane de Transport, a oferit vizitatorilor posibilitatea de a ajunge în destinație cu transport public dinspre Timișoara. .

“Ne dorim ca această poveste să fie una care deschide șirul unor întâmplări frumoase din istoria recentă a Conacului Mocioni din Foeni”, spune Delia Sescu Barbu, preşedintele asociaţiei My Banat.

Sărbători de iarnă la Conacul Mocioni este un proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul TimCultura 2025.