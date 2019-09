Surprizele Naționalului timişorean Timișoara pentru începutul de stagiune 2019-2020

Teatrul Național din Timișoara deschide Stagiunea Stagiunea 2019-2020 cu o serie de spectacole care au trecut proba publicului și a timpului, dar şi cu două premiere. Totodată, Teatrul Național se redeschide tuturor artelor, prin implicarea ca partener strategic al Bienalei Art Encounters.

Teatrul Național Timişoara anunţă că a dat startul repetițiilor la un nou spectacol, adaptare a unuia dintre marile romane ale culturii universale: Mătușa Julia și condeierul, de Mario Vargas Llosa. Personaje savuroase, comice, pline de viață și de imaginație vor face publicul părtaș la un adevărat slalom între realitate și ficțiune, între iluzie, adevăr și minciună, între mentalul colectiv și micile scandaluri de familie. Spectacolul, în adaptarea și regia lui Sabin Popescu, reunește o echipă artistică formată din actorii Matei Chioariu, Bogdan Spiridon, Luminița Tulgara, Cătălin Ursu, Cristian Szekeres, Daniela Bostan şi Mirela Puia. Geta Medinski semnează scenografia, Sebastian Hamburger – sound design și video, iar Florin Putere – light design-ul. Premiera este programată în 18 octombrie, la Studio „Uțu Strugari”.

Tot sub semnul literaturii stă și al doilea proiect de toamnă al Naționalului timişorean. Este vorba despre scenariul realizat de Călin Ciobotari după îndrăgitul roman al lui Dan Lungu, Sunt o babă comunistă. După comediile de mare succes M-am hotărât să devin prost și Billy Mincinosul, regizoarea Antonella Cornici revine la Timișoara cu această poveste tragi-comică care, cu umor și luciditate, pune în discuție dilema de viață a unei generații întregi și oferă un moment de reflecție și de reală comunicare pe un subiect care, de obicei, acutizează relațiile dintre oameni, chiar între membrii aceleiași familii. Distribuția spectacolului îi reunește pe actorii Claudia Ieremia, Ion Rizea, Matei Chioariu, Iuliana Crăescu, Roberta Popa Ionescu, Călin Stanciu jr., Ana Maria Cojocaru, Doru Iosif, Alecu Reus și Cristian Szekeres. Inocențiu Ieremia asigură scenografia, Victoria Bucun – coregrafia, Andrei Cozlac – video design-ul, iar Sebastian Hamburger – sound design-ul. Premiera va deschide cea de-a XXIV-a ediția a FEST-FDR, în 3 noiembrie, la Sala 2.

Programul de spectacole al lunii este, de asemenea, la fel de consistent. Primul titlu al acestei stagiuni a fost Scene dintr-o căsnicie, de Ingmar Bergman. În regia lui Radu Jude, spectacolul propune imersiunea în adâncurile nevăzute ale căsniciei, alături de trei actorii Ion Rizea, Claudia Ieremia și Alina Ilea. Spectacolul este programat duminică, 15 septembrie, și vineri, 20 septembrie, de la ora 19, la Sala 2 a TNT.

Prima săptămână teatrală a stagiunii continuă marți, 17 septembrie și miercuri, 18 septembrie, de la ora 19, la Studio „Uțu Strugari, cu cel mai jucat titlu al ultimilor ani, M-am hotărât să devin prost, după Martin Page, spectacol care a depășit cu mult reprezentația cu numărul 100. M-am hotărât să devin prost, în lectura Antonellei Cornici, descrie, într-o suită de povești grave, cu haz, eforturile pe care trebuie să le facă un tânăr mult prea deștept pentru a „învăța” empatia.

Sâmbătă, 21 septembrie, are loc prima proiecție de film în cadrul Bienalei Art Encounters. Astfel, de la ora 12, în Sala Mare a Teatrului Național, spectatorii sunt invitați să vizioneze The Third Part of the Third Measure, un film al grupului londonez de artiști vizuali Otolith Group, descris de creatori ca „o experiență a privirii în datele componente ale ascultării”.

Tot sâmbătă şi tot la Sala Mare, cu începere de la ora 19, publicul este invitat să îl urmărească pe Gogu, în comedia Proștii sub clar de lună, de Teodor Mazilu, în regia lui Ion-Ardeal Ieremia. Spectatorii vor avea ocazia să afle care mai este locul, rolul, puterea sentimentelor într-o lume deviată de pe fix și, dincolo de homericul hohot de râs, vor putea să constate cât de „Gogu”, de „Ortansa”, de „Emilian” sau de „Clementina” sunt cei care ocupă titlurile știrilor de azi.

Cercurile încrederii, de Radu Popescu, în regia Mihaelei Lichiardopol, își dă întâlnire cu publicul la Studio „Uțu Strugari” marți, 24 septembrie, de la ora 19. Cercurile încrederii este un spectacol despre comunicare, despre maturizarea unei generații, dar și despre maturizarea unei societăți care ar trebui să fie mai conștientă de responsabilitatea pe care o are față de copiii și de tinerii săi.

Miercuri, 25 septembrie și joi, 26 septembrie, de la ora 19, Teatrul Național le propune iubitorilor de teatru spectacolul Frați, o întâlnire cu unul dintre cei mai complecși artiști ai României, actorul, regizorul, scriitorul și traducătorul Florin Piersic jr. Spectacolul este o excelentă mostră de umor noir în care, în spatele râsului dezlănțuit, se descifrează complicate și nu mereu vesele relații de familie.

Hamlet, spectacolul Teatrului Național, nu mai are nevoie de nici o prezentare. O radiografie contemporană a societății, în cuvintele și ritmurile zilei de azi, pe muzica live a trupei Subcarpați, spectacolul, regizat de Ada Lupu Hausvater, este o poveste despre tineri, în înfruntarea lor cu marile provocări, iluzii și dezamăgiri ale vieții și ale societății în care trăiesc. Spectacolul este programat vineri, 27 septembrie, de la ora 18, în Sala Mare a TNT.

Vineri, 28 septembrie, de la ora 12, aceeaşi locaţie găzduiește alte două proiecții de film în cadrul Bienalei Art Encounters: A Cultural Hearth și The Building Will Have a Future She Said, semnate de artiștii Irinia Botea Bucan și Jon Dean.

În aceeași zi, de la ora 19, la Studio „Uțu Strugari” este programat spectacolul Pe mâine, de Mihaela Iancu, un fascinant tur de forță al actriței Iuliana Crăescu, într-un one-woman show care poartă spectatorii într-un labirint al celor mai profunde, mai intime emoții.

La final de lună, Roberta Popa Ionescu dă întâlnire spectatorilor, tot la Studio „Uțu Strugari”. Astfel, duminică, 29 septembrie, actrița își va delecta publicul cu one-woman show-ul Mata Hari, pe un text de Crista Bilciu, un spectacol-document care are incontestabila calitate de a încapsula biografia și emoțiile unuia dintre cele mai fascinante personaje ale istoriei secolului trecut.