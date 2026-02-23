Studiu de percepție privind informarea și dezinformarea în era AI, realizat de UVT

Universitatea de Vest din Timișoara derulează un nou studiu de percepție din seria de studii pe tema Inteligenţei Artificiale, realizate cu studenți în cadrul proiectului de Internship/Mentorship Flex – UVT.

Obiectivele studiului „Informare și dezinformare în era Inteligenței Artificiale” – realizat în colaborare cu Flex, partener din cadrul Grupului Partenerilor Strategici GPS-UVT – fac referire la evaluarea frecvenței, nivelului de încredere și a surselor de informare pe care le utilizează oamenii în era Inteligenței Artificiale, identificarea percepțiilor privind încrederea în capacitatea de identificare a informatțiilor false în medii digitale sau generate de AI, identificarea comportamentelor respondenților în raport cu informații generate de AI, identificarea percepțiilor privind confortul, încrederea, eficiența și pregătirea pentru identificarea informațiilor false generate de AI, transmit reprezentanţii Universităţii de Vest din Timișoara.

Durata aplicării chestionarului este de două luni, în perioada februarie – martie 2026. Cei interesaţi pot răspunde la întrebările chestionarului online, accesând ACEST LINK.

La construirea chestionarului și distribuirea acestuia au participat studenți din anul II de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din UVT: Dumitra Petri, Sorana Morariu, Aurelia Gănescu şi Giuliana Drăgoi. La analiza datelor și a corelațiilor finale va contribui echipa de studenți care va parcurge stagiul de practică în a doua parte a lunii februarie. Proiectul este coordonat de Diana Nastase, director de resurse umane, și Camelia Corin, HRBP în cadrul Flex.