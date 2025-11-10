Studio tv și podcast la standarde internaționale, inaugurat la Universitatea de Vest din Timişoara

Universitatea de Vest din Timișoara a inaugurat astăzi noul „Laborator de jurnalism”, un spațiu educațional și de producție media ultramodern, unic în vestul țării. Proiectul aduce la UVT un studio de televiziune și podcast complet echipat la standarde profesionale, dedicat formării noii generații de jurnaliști, comunicatori și creatori de conținut.

Universitatea de Vest din Timişoara devine astfel primul centru universitar din vestul României care deține o platformă de producție TV și digitală complet integrată, comparabilă cu dotările profesionale ale studiourilor naționale.

Conceput la cele mai înalte standarde tehnice, premiera apariției Laboratorului de jurnalism de la UVT aduce în centrul universitar timișorean o viziune inovativă asupra pregătirii studenților în specializări multimedia, fiind singurul spațiu universitar de producție media complet echipat din vestul țării, similar cu cele mai avansate dotări de televiziune de la nivel național. Aici se află un complex de echipamente de producție TV și digitală care facilitează conceperea și implementarea proiectelor de emisiuni și a podcasturilor, integrând realizarea noilor formate multimedia pentru mediul online.

Spațiul laboratorului este organizat în două zone principale: Studio 1 – TV și Talk-show, un platou profesional de televiziune, cu design modern, iluminare dinamică și decor modular; Studio 2 – Multimedia & Podcast, un spațiu vibrant și adaptabil pentru filmări dinamice și podcasturi vizuale. Ambele studiouri sunt operate printr-un centru de control regie cu echipamente de ultimă generație, garantând o experiență completă de producție.

Laboratorul de jurnalism are un rol central în formarea studenților de la specializările de jurnalism, comunicare și relații publice. Prin experiența directă realizată prin implicarea profesioniștilor domeniului, utilizând echipamentele și procesele de producție media, studenții își dezvoltă competențele în jurnalism multimedia, storytelling digital, producție TV, management editorial și regie de emisie.

Proiectul noului laborator oferă o experiență de deschidere către comunitate și parteneriate, fiind conceput ca un hub inovativ de comunicare, un spațiu deschis comunității academice, mediului cultural și partenerilor media. Aici vor fi organizate workshopuri, masterclassuri și activități educaționale, în colaborare cu jurnaliști și instituții media, consolidând legătura dintre mediul universitar și cel profesional.

La evenimentul de inaugurare au participat rectorul UVT, profesorul universitar Marilen Gabriel Pirtea, prorectori și coordonatori ai centrelor de cercetare, decanul Facultății de Științe ale Guvernării și Comunicării, lector universitar Alexandru Jădăneanț, Georgiana Rădac, directorul Direcției Generale Autoritate de Management PR, din partea conducerii ADR Vest, invitați din presă și specialiști în comunicare, studenți și cercetători.

„Noul Laborator de Jurnalismintegrează mai multe funcțiuni complementare: un studio de televiziune complet echipat, un spațiu de producție pentru podcasturi, un areal de formare și masterclass și o platformă media universitară. Este conceput pentru a susține învățarea experiențială: studenții pot concepe, produce și difuza materiale media, dezvoltând competențe practice care completează pregătirea teoretică. Mai mult, noul „Laborator de Jurnalism” devine astfel un centru de excelență pentru formarea liderilor de opinie și a profesioniștilor media ai viitorului, un spațiu în care creativitatea, rigoarea academică și inovația tehnologică se întâlnesc într-o formulă unică, în care interacțiunea cu personalitățile din domeniul media în calitate de formatori are un rol deosebit de important”, declară Marilen Gabriel Pirtea.

Laboratorul de jurnalism a fost realizat în cadrul proiectelor „Educație superioară de calitate: Dotarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii Universității de Vest din Timișoara” și „Dotarea infrastructurii Universității de Vest din Timișoara în acord cu nevoile pieței forței de muncă”, cofinanțate de Uniunea Europeană, prin ADR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027.