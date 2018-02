„Străini în noapte” îi aduce, din nou, la Timişoara pe Florin Piersic şi Medeea Marinescu

Florin Piersic şi Medeea Marinescu revin la Timişoara, cu spectacolul ce deține recorduri de longevitate și de public, Străini în noapte.

Cei doi actori vor urca din nou pe scena Operei Naționale Române din Timișoara, luni, 26 martie, de la ora 19, cu Străini în noapte. Un spectacol care a devenit un adevărat brand teatral al ultimului deceniu în România.

„Am dat mult oamenilor, dar am și primit, înzecit. Revin la Timișoara, nu ca acasă, ci chiar mai bucuros: ca atunci când vii la cei mai buni prieteni. Pentru că astfel îi simt mereu pe spectatorii timișoreni, care mi-au sărbătorit cald și frumos, cu sala Operei arhiplină an de an, onomastica”, spune Florin Piersic.

Străini în noapte este o profundă și melancolică meditație despre fragilitatea relațiilor umane și despre cum trecerea timpul ne schimbă. În această comedie romantică scrisă de Eric Assous și regizată de Radu Beligan, Florin Piersic joacă rolul lui Pierre, un bărbat în amurgul vieții sentimentale și care, în absența soției, își începe noaptea într-un bar, de unde pleacă spre casă însoțit de Juliette, rol interpretat de Medeea Marinescu, o femeie tânără și senzuală, care-și învăluie identitatea într-o bizară țesătură de minciuni și secrete. Pierre află în acea seară un lucru care îi va schimba viața.

Decorul spectacolului este opera lui Puiu Antemir, costumele sunt creația renumitului designer Irina Schrotter, iar ilustrația muzicală este realizată de ilustrul flautist Ion Bogdan Ștefănescu.

Biletele costă, în funcție de loc, între 60 și 90 de lei și au fost puse în vânzare la Agenția Operei din Timișoara.