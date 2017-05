Stop drog, la volan!

Mai mulţi şoferi vor simula, mâine, la Timişoara, consumul de droguri sau alcool, la volan. Prin această acţiune este avută în vedere sensibilizarea conducătorilor auto cu privire la consecinţele consumului de droguri, la volan.

Mâine, de la ora 13, mai mulţi conducători auto vor simula consumul de droguri sau alcool, la volan, şofând în timp ce poartă o pereche de ochelari speciali. Aceştia vor parcurge un traseu, care are ca punct zero Piaţa Opere, la volanul unui autoturism cu dublă comandă şi sub supravegherea unui instructor auto profesionist. Organizatorii îşi propun să sensibilizeze astfel conducătorii auto cu privire la consecinţele consumului de droguri, la volan

Evenimentul este organizat de Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timişoara, şi de Poliţia Rutieră Timiş, în parteneriat cu Poliţia Locală Timişoara, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara şi clubul Rotary Cetate Timişoara. Acesta promovează, alături de instituţiile amintite, campania Stop Joc. Stop Drog, un proiect de conştientizare a tinerilor cu privire la gravitatea consumului de droguri.