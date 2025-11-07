Stéphane Courtois va susţine o conferinţă la UVT

Stéphane Courtois, unul dintre cei mai influenți cercetători ai comunismului european, vine la Timișoara pentru o conferință-eveniment, într-un dialog cu publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu. Acesta va vorbi despre noile totalitarisme în epoca post-adevărului.

Ce înseamnă totalitarism într-o lume a manipulării subtile, a dezinformării și a „adevărurilor alternative”? Cum se reconfigurează ideologia în epoca post-adevărului? Sunt doar două dintre întrebările la care istoricul Stéphane Courtois va oferi un răspuns în cadrul conferinţei care are ca temă „Noile totalitarisme în epoca post-adevărului”.

Evenimentul va avea loc marţi, 18 noiembrie, de la ora 18, în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara. Organizatorii anunţă o seară despre memorie, istorie și puterea adevărului într-o lume care îl contestă.

Stéphane Courtois este autorul volumului Cartea neagră a comunismului, tradus în peste 25 de limbi, și al lucrării Lenin, inventatorul totalitarismului, premiată cu Marele Premiu al Cărții de Istorie (Le Figaro/Histoire). Cercetările sale au redefinit modul în care Europa înțelege regimurile totalitare și consecințele lor.

Născut în 1947, Stéphane Courtois este istoric, specializat în comunismul francez și internațional, profesor la Institut catholique d’études supérieures (La Roche-sur-Yon). Este cofondator și director al revistei Communisme (1982-2017), director onorific de cercetare la Centre National de la Recherche Scientifique, specialist renumit în comunismul francez și internațional. A fost, timp de peste zece ani, decanul Şcolii de vară a Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet.

Este coordonatorul monumentalei Cărţi negre a comunismului / Livre noir du communisme (apărută la Robert Laffont, Paris, 1997). Printre lucrările publicate se mai numără Qui savait quoi? L’extermination des Juifs, 1941-1945 (La Découverte, 1987, în colaborare); Le Communisme (MA Éditions, 1987, cu M. Lazar); Le Sang de l’étranger. Les immigrés de la MOI dans la Résistance (Fayard, 1989, în colaborare); Cinquante ans d’une passion française. De Gaulle et les communistes (Balland, 1991, cu M. Lazar); L’État du monde en 1945 (La Découverte, 1994, cu A. Wieviorka); Histoire du Parti communiste français (Presses Universitaires de France, 1995, cu M. Lazar); Eugen Fried. Le grand secret du PCF (Seuil, 1997, cu A. Kriegel); Dictionnaire du communisme (Larousse, 2007, coordonator). Pentru cartea Lénine, l’inventeur du totalitarisme (Perrin, 2017), a primit Marele Premiu al Cărții de Istorie (Le Figaro Histoire) și Marele Premiu pentru Biografie politică al Touquet-Paris Plage.

În limba română i-au fost publicate volumele Cartea neagră a comunismului (Humanitas, 1998, Spandugino, 2024, co-autor); Comunism și totalitarism (Polirom, 2011); Lenin. Inventatorul totalitarismului (Polirom, 2019); Cartea neagră a lui Vladimir Putin (Humanitas, 2023, coeditor); Despre cruzime în politică. Din Antichitate la khmerii roșii (Spandugino, 2025).

Intrarea la copnfeerinţă este liberă, în limita locurilor disponibile. Cei interesaţi sunt invitaţi să îşi rezerve un loc prin formularul de înscriere disponibil la acest link.

Evenimentul este finanțat de Primăria Municipiului Timişoara, prin Centrul de Proiecte. Parteneri ai UVT în organizarea conferinţei sunt Fundația Alber, Linde şi BCR.