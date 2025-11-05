Ştefan Bănică deschide Târgul de Crăciun de la Timişoara

Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun, ajuns la cea de-a XVIII-a ediție, va avea loc duminică, 30 noiembrie, la ora 18, odată cu aprinderea iluminatului festiv, moment care va transforma centrul orașului într-o adevărată poveste de iarnă. Cu această ocazie, pe scena din Piața Victoriei va urca Ștefan Bănică Junior.

Anunțată inițial pe data de 23 noiembrie, deschiderea Târgului de Crăciun a fost stabilită ulterior cu o săptămână mai târziu, în contextul măsurilor bugetare de eficientizare a cheltuielilor, stabilite de OUG 52/2025 (cu modificările ulterioare).

Pentru a lega între ele piețele din zona centrală a orașului, a fost imaginată o călătorie între Piața Victoriei, Piața Libertății și Piața Sfântul Gheorghe, transmite organizatorul evenimentului, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. Astfel, dacă Piața Libertății invită într-o lume a copilăriei și a jocului, Piața Unirii va fi un spațiu cu specific de iarnă, cu urși polari și pinguini, iar Piața Sfântul Gheorghe va redeveni un loc feeric, de poveste, numai bun pentru fotografii instagramabile.

Element așteptat al fiecărei ierni, patinoarul amenajat în Piața Libertății va găzdui, în premieră, în acest an, un spectacol de dans pe gheață, care va depăna povestea lui Harry Potter, duminică, 7 decembrie, de la ora 18.

De-a lungul celor cinci săptămâni cât va dura Târgul de Crăciun, pe scena din Piața Victoriei vor urca artiști locali, dar și invitați, precum Alexandra Ungureanu, Moonlight Breakfast, Narcisa Suciu, Marius Ciprian Pop sau trupa Zdob și Zdub, care vor încinge atmosfera pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României.

Pe lângă spectacole, Târgul de Crăciun propune timișorenilor și turiștilor produse tradiționale și diverse activități recreative, în trenulețul lui Moș Crăciun sau pe roata panoramică. Noutatea va fi, în acest an, bradul-carusel amplasat în Piața Libertății.