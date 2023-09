Srănepotul lui Iosif Ivanovici, în recital de pian la Timişoara

Andrei Ivanovici, strănepotul lui Iosif Ivanovici, compozitorul celebrului vals Valurile Dunării, va susţine la Timişoara un recital de pian în memoria lui Dinu Lipatti.

Evenimentul, care va avea loc în 3 octombrie, de la ora 19, la Sinagoga din Cetate, este organizat de Asociația Culturală Salvați Patrimoniul Timișoarei împreună cu Universitatea Politehnica Timișoara.

Andrei Ivanovici s-a născut la București, într-o familie cu rădăcini românești, ruse şi sârbe. Numele de familie Ivanovici a obținut o popularitate largă datorită străbunicului său Iosif Ivanovici, născut la Timișoara.

Educația sa muzicală timpurie a început la vârstă de șase ani când a fost acceptat la Liceul de muzică în București. Un an mai târziu, cu recomandarea celebrului pianist român Valentin Gheorghiu, Andrei Ivanovici a plecat în URSS, unde a învățat la Conservatorul din Leningrad. Din în acest moment, viața lui a fost strâns legată de Rusia. Andrei Ivanovici și-a desăvârșit măiestria la Academia de Muzică din Moscova, apoi la cea din Karlsruhe. În anii de studii, a primit multe premii la concursuri naționale și internaționale de pian pentru tineret. Andrei Ivanovici a lansat 15 CD-uri de muzică de Mozart, Debussy, Mussorgsky, Prokofiev, Rachmaninov, Grieg și Chopin. Este membru al Societății Chopin. Din anul 2015, el a intrat în Consiliul Societății Rachmaninov. Concertează și predă cursuri de pian în întreaga lume, iar la Conservatorul din Shanghai predă cursuri de măiestrie artistică. Orchestra Națională a Filarmonicii din Sankt Petersburg, Orchestra Simfonică Academică din Rusia, Orchestra St. Petersburg, Orchestra Filarmonicii Baden-Baden, Orchestra Filarmonicii din Osaka sunt câteva dintre orchestrele alături de care a cântat.

Recitalul este organizat în cadrul proiectului SEE 691 Capitalizing on urban culture by promoting cultural heritageand cultural entrepreneurship, prin apelul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023, al cărui promotor este Universitatea Politehnica Timișoara, având ca partener un colegiu norvegian din vecinatatea orașului Stavanger (oraș fostă capitală europeană a culturii in 2008), respectiv Høgskulen for grønutvikling.

Proiectul Capitalizing on urban culture by promoting cultural heritage and cultural entrepreneurship beneficiază de un grant în valoare de 44.635.12 euro din Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin graturile SEE și norvegiene. Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Sunt două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa ș iconsolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare și 15 state UE din centrul și sudul Europei și statele baltice. Cele trei state donatoare cooperează îndeaproape cu UE în baza Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Între anii 1994 și 2014, statele donatoare au contribuit cu 3,3 miliarde euro prin scheme consecutive de grant. Pentru perioada 2014-2021, Granturile SEE și norvegiene se ridică la 2,8 miliarde de euro.