Spitalul „Victor Babeș” Timişoara, într-un proiect de screening pentru depistarea cancerului pulmonar

Proiectul „Screeningul Cancerului Pulmonar – Program Național de Detectare Precoce” are în vedere dezvoltarea unui program de screening la nivel național, care să ducă la identificarea unor persoane ce pot dezvolta sau au deja, dar în stadiu incipient, o boală oncologică de plămân. Programul urmărește investigarea a peste 21.000 de persoane, care fac parte dintr-un grup țintă. Liderul proiectului este Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București.

„În România, o persoană își pierde viața la fiecare oră din cauza cancerului pulmonar. De altfel, această formă de boală oncologică este printre primele trei tipuri de neoplasm, atât la femei, cât și la bărbați, și, în același timp, este principala cauză de mortalitate prin cancer în țara noastră. În fiecare an vorbim despre 12.000 de noi cazuri de boală oncologică a plămânului. Și, cu toate acestea, nici până acum nu avem un program național de screening pentru depistarea timpurie a cancerului. Acest proiect ar putea fi baza unui viitor program, aplicabil la nivelul întregii țări, pentru identificarea precoce a unei asemenea forme de cancer”, spune prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Acest spital pune la dispoziție, în cadrul acestui proiect, aparatura necesară realizării screeningului pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar. Persoanele din grupul țintă vor fi investigate cu ajutorul celor două computere tomograf din dotarea unității. Investigațiile imagistice permit depistarea timpurie a formațiunilor maligne.

„În cazul oricărei afecțiuni, dar mai ales în cazul unei boli oncologice, de multe ori, diferența între supraviețuire și un final tragic o face momentul în care este pus diagnosticul. Din păcate, în cazul cancerului pulmonar, majoritatea pacienților sunt diagnosticați în stadii avansate. Și asta pentru că vorbim despre o «boala tăcută», o afecțiune care, atunci când se manifestă, de obicei, este foarte târziu. Și nu de puține ori, tumora este deja extinsă local sau metastazată”, mai spune dr. Cristian Oancea.

În cadrul Spitalului „Victor Babeș” Timișoara există o echipă complexă de diagnosticare a cancerului pulmonar, din care fac parte pneumologi, medici radiologi, un genetician medical și un chirurg cu specializare în chirurgie toracică.