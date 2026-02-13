Spitalul Municipal Timișoara, singurul spital civil din România cu platformă pentru chirurgie refractivă laser

Clinica de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara oferă pacienților acces la intervenții oftalmologice avansate care nu sunt disponibile în alte unități medicale publice din Timișoara. Este vorba despre proceduri chirurgicale moderne, realizate cu ajutorul tehnologiei laser de ultimă generație.

Printr-un proiect transfrontalie, Clinica de Oftalmologie a Spitalului Municipal Timișoara a fost dotată cu echipamente laser performante pentru tratamentul patologiei retiniene și al viciilor de refracție, devenind singurul spital civil din România cu platformă pentru chirurgie refractivă laser. Investiția totală a proiectului a fost de aproximativ două milioane de euro.

Aceste dotări permit realizarea unor intervenții oftalmologice complexe într-o unitate medicală publică, oferind pacienților acces la tratamente moderne, fără a fi nevoiți să apeleze exclusiv la servicii private sau să se deplaseze în alte centre din țară.

Accesul la aceste servicii a fost posibil prin implementarea proiectului „RECALT – Centrul Regional pentru Terapii Laser Avansate în Oftalmologie”, derulat în perioada 2017-2019 de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Clinica de Oftalmologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Municipalitatea Nova Crnja (Serbia), în cadrul Programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

Printre intervențiile care pot fi efectuate exclusiv în cadrul Clinicii de Oftalmologie a Spitalului Municipal Timișoara se numără chirurgia refractivă laser pentru corectarea viciilor de refracție, tratamentul chirurgical al keratoconusului, prin inserția de inele intracorneene și proceduri de crosslinking şi chirurgia retinei, inclusiv tratamentul dezlipirii de retină, al hemoragiilor vitreene și al vitreoretinopatiilor, taransmit reprezentanţii Spitalului Municipal Timişoara.

Chirurgia refractivă este o procedură oftalmologică modernă prin care pot fi corectate defecte de vedere precum miopia, hipermetropia și astigmatismul. Intervenția se realizează cu ajutorul tehnologiei laser și presupune remodelarea corneei, astfel încât lumina să fie focalizată corect pe retină, iar vederea să devină clară fără ochelari sau lentile de contact. Există mai multe tehnici, alese în funcție de particularitățile fiecărui pacient, de grosimea corneei și de tipul defectului de refracție. Procedura este rapidă, se face cu anestezie locală prin picături și, în cele mai multe cazuri, pacienții observă o îmbunătățire a vederii la scurt timp după intervenție. Recuperarea variază de la câteva zile la câteva săptămâni, în funcție de tehnica utilizată, iar rezultatele sunt, de regulă, stabile pe termen lung, cu respectarea indicațiilor medicale postoperatorii.

La implementarea proiectului au participat specialiști din domeniul oftalmologiei și al managementului medical, printre care prof. univ. dr. Horia-Tudor Stanca, de la UMF „Carol Davila”, București – manager de proiect, prof. univ. dr. Mihnea Munteanu, șef de secție a Clinicii de Oftalmologie a Spitalului Municipal Timișoara, șef de lucrări dr. Valeria Mocanu, expert medical, conf. univ. dr. Ovidiu Boruga, expert medical, Sever Sbarna, manager tehnic, și Loredana Onorica Balosin, manager financiar.