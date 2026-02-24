Spitalul Municipal din Timișoara, partener în programe de screening pentru depistarea precoce a cancerelor

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara este implicat, în această perioadă, alături de alte instituții medicale din țară, în derularea a două programe naționale de screening oncologic, dedicate depistării precoce a cancerului de sân și a cancerului de col uterin.

Programele vizează creșterea accesului la servicii de prevenție, diagnostic timpuriu și informare pentru populația eligibilă, în special pentru persoanele din grupuri vulnerabile.

Primul program, numit „Depistare Activă, Responsabilitatea, Informație și Acces”, este dedicat screeningului pentru cancerul de sân și are ca obiectiv dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de depistare precoce a acestei afecțiuni. În cadrul programului sunt desfășurate activități de informare și mobilizare a femeilor eligibile, precum și testări gratuite prin mamografie, în vederea identificării leziunilor suspecte în stadii incipiente. Programul include, totodată, măsuri de consolidare a capacității instituționale, formarea personalului medical implicat în screening și îmbunătățirea circuitelor de trimitere către diagnostic și tratament.

Cel de-al doilea program, „Controlul cancerului de col uterin prin Acces echitabil la servicii de calitate: consolidarea capacității programului național de screening”, este axat pe screeningul cancerului de col uterin și are ca obiectiv creșterea participării la testare, dezvoltarea capacității profesionale a personalului medical implicat și consolidarea serviciilor preventive. În cadrul acestuia sunt derulate activități de informare și conștientizare, precum și testări specifice pentru depistarea leziunilor precanceroase și a cancerului în stadii incipiente.

Fondurile pentru ambele proiecte vin în baza unor contracte de finanțare încheiate cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, fiind finanțate în cadrul Programului Operațional Sănătate.

În programul pentru screeningul cancerului de sân, Spitalul Municipal Timișoara implementează acest proiect în parteneriat cu: Institutul Oncologic Cluj-Napoca – lider de proiect, Institutul Regional De Oncologie Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie din București, Institutul Oncologic București, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj Napoca, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Fundația „Renașterea Pentru Educație, Sănătate şi Cultură”, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Institutul Național de Sănătate Publică şi Spitalul Județean de Urgență Ploiești;

Programul de screening pentru cancerul de sân urmărește creșterea participării la testare gratuită a femeilor eligibile la nivel național, cu un accent special pe regiunile mai puțin dezvoltate. În acest scop, este vizată implicarea a peste 119.000 de femei, dintre care majoritatea provin din zone cu acces limitat la servicii medicale. Programul mai include înființarea și dotarea a cinci centre regionale de prevenție, precum și utilizarea unităților mobile, pentru a facilita accesul la screening în comunități greu accesibile sau defavorizate socio-economic.

Cel de al doilea program, pentru screeningul cancerului de col uterin, este implementat de Spitalul Clinic Municipal Timișoara împreună cu: Universitatea de Medicină și Farmacie București – lider de proiect, Institutul Național de Sănătate Publică, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Institutul Oncologic Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Institutul Regional de Oncologie Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Institutul Oncologic București, Spitalul Județean de Urgență Pitești, Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație” şi Asociația Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.

Programul de screening pentru cancerul de col uterin are ca obiectiv general lărgirea accesului egal, în timp util, echitabil și nediscriminatoriu la servicii de sănătate de calitate, centrate pe pacient, pentru un număr de peste 272.000 de persoane din grupul țintă. În acest scop, sunt dezvoltate și consolidate capacitățile programului de screening prin actualizarea metodologiei de lucru, elaborarea de programe de formare dedicate medicilor ginecologi, precum și personalului medical și nonmedical implicat, și prin modernizarea registrului de screening, pentru o colectare și analiză digitală mai eficientă a datelor.

Totodată, proiectul include formarea a aproximativ 700 de specialiști implicați în identificarea, mobilizarea și sprijinirea persoanelor eligibile pentru participarea la screening, precum și în activitățile de diagnostic și orientare către tratament.

Programul presupune, de asemenea, organizarea și derularea testărilor specifice pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin pentru un număr semnificativ de persoane eligibile, monitorizarea permanentă a calității activităților de screening și dezvoltarea infrastructurii de prevenție, prin înființarea și operaționalizarea unor centre regionale de prevenție și dotarea celor deja existente.