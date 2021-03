Spitalul Judeţean din Timişoara deschide primul centru de vaccinare non-stop din România

Primul centru de vaccinare din România deschis non-stop va fi amplasat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă din Timişoara şi va asigura fluxuri separate pentru cei vaccinaţi, astfel încât aceştia nu vor interacţiona cu alte persoane din spital.

Decizia a fost luată de managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Timişoara, dr. Raul Pătraşcu, dupăconsultări cu directorul Direcţiei de Sănătate PublicăTimiş, dr. Flavius Cioca, şi cu Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, instituţie care finanţează Spitalul Judeţean.

Dacă totul va decurge conform planului, menţionează acesta, vaccinarea va începe din 23 martie. Centrul va avea patru fluxuri pe zi şi patru pe noapte, astfel încât capacitatea de vaccinare, în 24 de ore, să fie de 480 de persoane. Imunizarea se va face doar cu vaccinul Pfizer.

„Ştim deja că vaccinarea este una din cele mai eficiente metode de a combate temutul virus. În acest sens, am decis ca la nivelul Spitalului Judeţean din Timişoara să funcţioneze un centru de vaccinare deschis non-stop, 24 de ore din 24 de ore, şapte zile pe săptămână. Am cântărit mult această decizie de a-mi asuma acest centru şi m-am consultat atât cu preşedintele CJ Timiş, Alin Nica, şi cu directorul DSP Timiş, dr. Flavius Cioca. Nu au ezitat şi au pus umărul semnificativ în realizarea acestui proiect. Nu am fi reuşit fără această solidaritate în a face ceva pentru comunitatea noastră”, declară Raul Pătraşcu.

„Astfel de măsuri constructive aș dori să văd din partea tuturor autorităților implicate în gestionarea crizei medicale. Am susținut public orientarea către măsuri proactive, am făcut demersurile necesare și iată că din 23 martie, Timișoara va avea o capacitate crescută de vaccinare. (…) Recunosc, atunci când am discutat inițiativa, mă așteptam la un drum mai lung către implementare, dar dacă există colaborare și dorința de a face lucruri concrete, rezultatele pot apărea rapid”, spune preşedintele CC Timiş, Alin Nica.