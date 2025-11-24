Spectacol al Operei Naționale din Timișoara, de 1 Decembrie

Opera Națională Română din Timișoara invită publicul la un spectacol dedicat Zilei Naţionale a României, Din vise dragi poeme.
Recitalul va avea loc luni, 1 decembrie, începând cu ora 18, la Sala Festivă a Casei „Adam Müller-Guttenbrunn”, în interpretarea mai multor soliști ai Operei timișorene: sopranele Milița Pantin și Crina Vezentan, mezzosopranele Antonela Barnat, Gabriela Toader și Gabriella Varvari și basul Gelu Dobrea, acompaniați la pian de Maksym Borinov.
Programul serii reunește lucrări emoționante ale compozitorilor români – de la Sabin Pautza, Tiberiu Brediceanu și Nicolae Bretan, până la Eugen Doga, Felicia Donceanu, Sabin Drăgoi și George Grigoriu, într-o selecție de lieduri și arii îndrăgite ce aduc în prim-plan sensibilitatea, tradiția și bogăția muzicii românești.
Intrarea la eveniment – organizat în parteneriat cu Forumul Democrat al Germanilor din Banat 2 este liberă, în baza invitațiilor care pot fi ridicate de la Agenția de bilete a Operei, str. Mărășești nr. 2, de duminică până vineri, între oele 11-19, sau online, de pe site-ul Operei Naţionale din Timişoara.
