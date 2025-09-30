Spațiile sportive ale Liceului „Nikolaus Lenau” din Timișoara, reabilitate cu sprijin financiar privat

Sala de sport și spațiile conexe ale Liceului „Nikolaus Lenau” din Timișoara au fost reabilitate şi modernizate graţie parteneriatului între drogerie markt România şi Asociația Miltonia. Acest demers, spun sponsorii, reflectă angajamentul comun față de educație, comunitate și crearea unui viitor mai bun pentru tinerii din România.

Intervențiile au vizat modernizarea integrală a sălii și a terenului de sport, amenajarea celor două vestiare (pentru fete și băieți), a cabinetului profesorilor de sport și a holurilor de legătură. „Suntem convinși că un viitor mai bun se construiește prin viziune, implicare activă și sprijinul oferit generațiilor viitoare. De aceea, suntem mândri să vedem cum, prin parteneriatul cu Asociația Miltonia, am reușit să transformăm complet infrastructura sportivă a Liceului «Nikolaus Lenau» din Timișoara. Mai mult decât spații modernizate, am creat un mediu vibrant unde elevii pot descoperi bucuria mișcării, își pot dezvolta spiritul de echipă și își pot forma obiceiuri sănătoase, esențiale pentru parcursul lor în viață”, declară Cristian Crișan, administrator dm România, companie prezentă în 14 țări din Europa, al cărei prim magazin în România a fost deschis în 2007.

„Suntem recunoscători pentru sprijinul generos oferit de dm, datorită căruia am reușit să transformăm acest spațiu într-un loc modern și primitor pentru elevii Liceului Nikolaus Lenau, ducând mai departe misiunea noastră de a dărui comunității”, spune, la rândul său, Mariana Faur, președintele Asociația Miltonia, o organizație culturală și educațională fondată în Timișoara, care își propune să pună în valoare patrimoniul material și imaterial al Banatului și să creeze proiecte cu impact real în comunitate.

Prin acest parteneriat, dm drogerie markt România și Asociația Miltonia și-au unit eforturile, având o viziune comună: aceea de a investi în educație, de a susține comunitatea și de a construi împreună un viitor mai bun pentru generațiile tinere.