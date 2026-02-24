Spații verzi ocupate ilegal, eliberate de Primăria Timişoara

Primăria Municipiului Timișoara a intervenit, azi, pe Calea Aradului, pentru recuperarea unor spații verzi ocupate illegal de un restaurant.

În urma verificărilor efectuate de Municipalitate pe Calea Aradului, un restaurant a transformat o porțiune din aliniamentul verde al bulevardului într-o parcare destinată clienților. Aceasta ocupă o suprafață de peste 250 de metri pătrați de teren aflat în proprietatea publică. Primăria Timișoara a solicitat desființarea lucrărilor executate fără autorizație pe domeniul public, iar în lipsa conformării, a intervenit pentru eliberarea terenului. Costurile aferente operațiunilor de desființare vor fi suportate de firma în cauză, transmite Municipalitatea.

„În ultima perioadă ne-am concentrat pe recuperarea unor zone verzi care au fost ocupate de construcții ilegale. După Parcul Zürich, intervențiile de azi au vizat Calea Aradului, un cartier aglomerat care are nevoie de mai multe insule verzi. Salut faptul că înregistrăm o creștere a numărului celor care se conformează voluntar atunci când îi notificăm că le vom demola construcțiile ilegale ridicate pe terenul orașului”, a spus primarul Dominic Fritz.

Echipele Municipalității au intervenit și pentru a elibera o porțiune de domeniu public ocupată de mai multe statuete în formă de leu. Acestea au fost amplasate fără autorizație pe aliniamentul verde al Căii Aradului. Prin acest proces, precum și prin eliminarea unor amenajări cu gard viu, Primăria reîntregește aliniamentul bulevardului. Totodată, la o altă locație de pe bulevard, municipalitatea a solicitat desființarea unei terase ilegale, iar firma vizată s-a conformat voluntar.

În vara anului 2024, Primăria Timișoara a recuperat o altă porțiune din aliniamentul verde al Căii Aradului, după ce aceasta fusese îngrădită ilegal de un locatar și transformată în curte a casei. Zona a fost ulterior reamenajată ca mini-grădină publică, cu alee, bănci și spațiu de relaxare.

Primăria Timișoara transmite că va continua acțiunile de eliberare și recuperare a domeniului public ocupat ilegal, pentru a proteja spațiile verzi și a le reda timișorenilor.