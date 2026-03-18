Spații comerciale și de birouri ale Primăriei Timișoara, scoase la licitație

Primăria Municipiului Timișoara anunţă lansarea unei noi runde de licitații cu strigare pentru închirierea a 11 spații în clădiri de patrimoniu din zonele istorice ale orașului. Inițiativa face parte din strategia Municipalității de a valorifica eficient patrimoniul și de a stimula dezvoltarea unor activități economice.

Spațiile – care nu au destinația de locuință – vor putea fi închiriate pe o perioadă de cinci ani, pentru activități comerciale, administrative, de prestări servicii nepoluante sau de alimentație publică. Nu sunt acceptate activități precum jocuri de noroc, vânzarea de produse second-hand, farmacii, case de amanet sau schimburi valutare.

Licitația va avea loc în 6 aprilie, de la ora 10, în Sala de ședințe a Consiliului Local, situată la etajul I al sediului Primăriei Municipiului Timișoara, din bulevardul C.D. Loga nr. 1. Prețurile de pornire oscilează între 5,3 euro/mp și 16,35 euro/mp.

Spațiile disponibile sunt următoarele:

str. A. Pacha nr. 5, suprafață utilă de 44,5 mp, destinație comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică; str. A. Pacha, nr.1, suprafață utilă de 145,1 mp, destinație sediu, comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică; bulevardul Regele Carol I, nr. 22, suprafață utilă de 111.55 mp, destinație sediu, comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică; bulevardul Iuliu Maniu nr. 38, suprafață utilă de 104.48 mp, destinație comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică; str. Remus nr. 12, suprafață utilă de 28.74 mp, destinație sediu administrativ, birouri, comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică; str Remus nr. 12, suprafață utilă de 55.65 mp, destinație sediu administrativ, birouri, comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică; str. Matei Corvin nr, 1, suprafață utilă de 125.1 mp, destinație sediu administrativ și birouri; str. Pavel Vasici Ungureanu nr, 23, suprafață utilă de 59.15 mp, destinație comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică; str. Iuliu Grozescu nr. 2, suprefață utilă de 73.38 mp, destinație comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică; str. Virgil Onițiu nr. 19, suprafață utilă de 29.8 mp, destinație comerț, sediu administrativ și birouri; bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.15, suprafață utilă de 65.5 mp, destinație comerț, sediu administrativ și birouri.

La licitație poate participa orice agent comercial (persoană juridică, persoană fizică autorizată, asociație familială sau întreprindere individuală) interesat să desfășoare activități comerciale în aceste zone. Documentația și alte informații sunt disponibile la AICI.

Municipalitatea transmiet că documentele de participare, însoțite de dovada achitării taxei de participare și a garanției, vor fi depuse în format fizic, în plic închis, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 12, ghișeul nr. 10 sau 11, până cel târziu la data de 2 aprilie, ora 14. Pe plic vor fi menționate denumirea ofertantului și adresa spațiului pentru care se depune oferta.