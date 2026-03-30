Spații alternative pentru Teatrul Maghiar de Stat Timișoara

Activitatea Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara se desfășoară în condiții de infrastructură limitate, generate de faptul că Palatul Culturii găzduiește patru instituții culturale, iar spațiile disponibile pentru repetiții, depozitare și activități tehnice sunt insuficiente raportat la nevoile actuale și din cauza faptului că partea de clădire folosită de Teatru a fost proiectată pentru o funcționalitate diferită.

Utilizarea în comun a Sălii Mari împreună cu Teatrul German de Stat Timișoara presupune o coordonare permanentă a programului și implică montarea și demontarea frecventă a decorurilor, ceea ce reduce semnificativ timpul efectiv de repetiție, spun reprezentanţii Teatrului Maghiar: „În lipsa unui spațiu propriu dedicat repetițiilor, producțiile sunt pregătite în condiții improprii, adesea în spații cu dimensiuni diferite față de scena finală, iar accesul pe scenă cu decor este posibil, de regulă, doar cu aproximativ o săptămână înainte de premieră. În acest context, utilizarea unor spații alternative nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate funcțională pentru desfășurarea activității artistice și de producție.”

Teatrul a închiriat spații în incinta fostei UTT, situată pe Calea Aradului nr. 48A, în baza unui contract valabil până la 31 decembrie 2026. Conform contractului, spațiile sunt utilizate exclusiv pentru activități culturale, ateliere de tâmplărie, reparații și depozitare de decoruri.

Aceste spații permit, pentru prima dată, realizarea repetițiilor în condiții apropiate de cele reale de scenă ca mărime, tip de spațiu, inclusiv montarea decorului încă din fazele inițiale ale producției, contribuind direct la creșterea calității actului artistic și la eficientizarea procesului de lucru, spun reprezentanţii Teatrului Maghiar. În plus, este pentru prima dată când repetițiile pentru o producție nouă se vor desfășura continuu, fără întreruperi și schimbări de spațiu. Acest demers e o normalitate și strictul necesar pentru un proces artistic creativ și exigent.

În această săptămână, spațiul de pe Calea Aradului va găzdui workshop-ul realizat de regizorul Stefano Te, de la Teatro dei Venti, din Modena, Italia, în vederea unei noi producții a Teatrului Maghiar. Spectacolul Macbeth, realizat în colaborare cu Teatro dei Venti și în parteneriat cu Institutul Italian de Cultură din București, va avea premiera în cadrul Festivalului TESZT.

Un proiect de transformare a fostului cinematograf Arta într-un spațiu cultural se află în prezent blocat din cauză că procedurile de apartamentare a imobilului, aflate în responsabilitatea autorităților locale, nu au fost finalizate. În lipsa acestei clarificări juridice, nu poate fi stabilit un calendar pentru începerea lucrărilor de reabilitare și nici nu pot fi accesate finanțări pentru reconversia completă. Grădina de vară este funcțională și găzduiește evenimente și spectacole pentru copii în colaborare cu Liceul „Béla Bartók”.

De asemenea, a fost închiriat un spațiu de tip studio în Casa cu Lei, din Piața Unirii (fostul Club Copacabana/Pixels), poziționat aproape de Teatru, potrivit pentru dezvoltarea unui teatru de cameră. Acest spațiu găzduiește organizarea de: spectacole de studio, producții experimentale, monodrame, evenimente culturale de dimensiuni reduse.

Ambele spații alternative, UTT și Casa cu Lei, au marele avantaj de a putea fi accesibilizate cu ușurință, mai spun reprezentanţii Teatrului Maghiar: „Dacă din cauza modului de construcție și vechimii Palatului Culturii, nu există o infrastructură care să permită intrarea în spațiu cu scaun cu rotile (ambele săli de spectacole sunt la etaj, nu există lift de persoane în clădire), cele două spații alternative sunt la nivelul solului, ceea ce le face disponibile pentru accesibilizare în caz de dizabilități locomotorii. Parte din politica culturală a Teatrului Maghiar tinde spre accesibilizare pentru toate tipurile de dizabilități prin programul său «Teatru pentru toți», iar aceste două spații permit în sfârșit ca persoanele cu dizabilități de toate felurile să aibă un acces facil la cultură.”

Spațiile alternative utilizate în prezent reprezintă soluții pentru funcționarea Teatrului Maghiar din Timişoara – care are o echipă artistică de 39 de persoane – și pentru realizarea programului artistic, care include anual în jur de nouă premiere, zeci de evenimente culturale conexe și spectacole invitate lunare.