Sorin Leoveanu, de la Naţionalul timişorean, nominalizare UNITER

Lista de nominalizări pentru ediția din acest an a premiilor UNITER include şi numele unui actor al Teatrului Național din Timișoara. Sorin Leoveanu este nominalizat la Premiul UNITER pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru personajele pe care le interpretează în spectacolul Richard al III-lea, de William Shakespeare, în regia lui Radu Iacoban.

Richard al III-lea este spectacolul care a consolidat prezența pe scena Teatrului Național a bine-cunoscutului actor, deținător a două premii UNITER pentru cel mai bun actor în rol secundar (2009) și pentru cel mai bun actor în rol principal (2012), precum și a unei nominalizări (2015).

Într-o montare de mare finețe și complexitate, cunoscutul regizor de teatru Radu Iacoban i-a încredințat lui Sorin Leoveanu nu unul, ci două personaje deosebit de complexe: Lady Margaret, rol pe care Sorin Leoveanu îl asumă într-un travesti formal, este un personaj pe care Shakespeare l-a imaginat la granița dintre realitate și fantastic, expresie a forței supraomenești a unui spirit ținut în trup prin ură și prin durere, în vreme ce Clarence – victima perfectă pentru Richard și prima, de altfel – este un rol care oferă interpretului său profunzime și claritate deplină, prin dimensiunea morală pe care o recuperează în fața morții.

Direcțiile artistice și principiile fundamentale ale Teatrului Național din Timișoara primesc o nouă validare de prestigiu prin nominalizarea actorului Sorin Leoveanu de către cei trei membri ai juriului de nominalizări – Oana Borș, Iulia Popovici și Mihai Brezeanu. Această recunoaștere subliniază capacitatea TNTm de a genera formule teatrale inovatoare, consolidându-și rolul de catalizator al creativității pentru artiști și spectatori deopotrivă.