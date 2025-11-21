Soluții pentru finalizarea șantierelor Lenau și Ana Aslan după insolvența constructorului

Primăria Municipiului Timișoara analizează soluții legale pentru finalizarea investițiilor la Campusul Liceului „Nikolaus Lenau” și la Colegiul Național „Ana Aslan”, după ce constructorul Ila Vorhaben a intrat în insolvență.

Situația, spun oficialii Municipalității, impune și o reevaluare rapidă a lucrărilor deja realizate și a celor rămase de executat, astfel încât șantierele să poată fi reluate cât mai rapid, cu impact cât mai redus asupra termenelor finale.

Primul scenariu analizat de Municipalitate implică realizarea unei expertize tehnice și lansarea unei noi licitații pentru lucrările rămase, procedură care ar întârzia finalizarea investițiilor cu aproximativ un an, din cauza pașilor birocratici obligatorii. Al doilea scenariu, și cel mai probabil, vizează preluarea lucrărilor de către un alt constructor în regim de subcontractare, în condițiile prevăzute de lege și cu stabilirea unor noi termene de execuție.

La Campusul Liceului „Nikolaus Lenau”, pentru finalizarea investiției, mai sunt necesare intervenții precum finalizarea primei jumătăți a fațadei corpului B și execuția celei de-a doua jumătăți. De asemenea, șantierul mai include amenajarea curții interioare, montarea obiectelor sanitare în băi și instalarea corpurilor de iluminat. Lucrările rămase acoperă și montarea balustradelor interioare, realizarea finisajelor, montarea covorului PVC în sălile de clasă, holuri și demisoluri, precum și aplicarea stratului de tartan în zonele deschise de la parter. La exterior, urmează aplicarea granitului pe treptele de acces, amenajarea curții și a trotuarelor, iar în etapa finală sunt prevăzute mobilarea și dotarea tuturor spațiilor.

La Colegiul Național „Ana Aslan” au fost finalizate structura și montajul șarpantei, au fost executate lucrările de desfacere a pardoselilor la interior, iar instalațiile termice, sanitare și electrice sunt realizate în proporție de aproximativ 50%.

