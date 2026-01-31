Societatea Timișoara a anunțat premiile pentru anul 2025

Societatea Timișoara a stabilit premiile pe anul 2025, decernarea lor urmând a avea loc în luna martie, când este celebrată lansarea Proclamației de la Timișoara.

Premiul „Speranța”, care se acordă „Pentru cea mai însemnată contribuţie la instaurarea democraţiei, destrămarea structurilor comuniste şi menţinerea speranţei în România”, le revine actorului Victor Rebengiuc și judecătoarei Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București.

Premiul „Secera și ciocanul”, acordat „Pentru efortul deosebit depus întru conservarea şi susţinerea sistemului şi structurilor (neo)comuniste în România”, le va reveni judecătoarelor Lia Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, și Elena Costache, președintele Consiliului Superior al Magistraturii.

Premiul „Ion Monoran”, care vor fi decernate Inițiativei Timișoara și artistului Tudor Chirilă, se acordă „Pentru stăruinţa în demersurile de a decanta valorile morale în societatea românească”. Ion Monoran, poet, membru fondator al Societăţii Timișoara şi al ziarului omonim – la care a scris până la moartea sa, în 1993 – a fost cel care, în 16 decembrie 1989, a oprit tramvaiele în Piaţa „Maria“ din Timişoara, moment esenţial în declanşarea Revoluţiei.

Premiul „Alexandra Indrieș”, acordat „Pentru contribuţia avută prin intermediul cuvântului scris la dezvoltarea spiritului civic, la promovarea principiilor democraţiei şi ale statului de drept în România“, îi revine artistului Dan Perjovschi. Alexandra Indrieş, fostă deţinută politic, scriitoare, membră fondatoare a Societăţii Timişoara, editorialistă a ziarului Timişoara, a murit în 1993.

Premiul „Oscar Berger” îl vor primi jurnaliștii N.C. Munteanu, fostă voce a Radio Europa Liberă, Mihai Voinea și Andreea Pocotilă, ambii de la Recorder. Premiul de jurnalism civic „Oscar Berger“ se acordă anual unui jurnalist român, pe baza evaluării activităţii sale. Oscar Berger, regizor, jurnalist, director al ziarului Timișoara și membru al Societății Timișoara, a decedat în 2013.

Premiul „Punctul 12 al Proclamației de la Timișoara”, acordat „Pentru promovarea principiilor Proclamaţiei în diaspora“, îi va fi decernat lui Christian Mititelu

Societatea Timișoara este o organizație fondată în zilele revoluției din Decembrie 1989 de un grup de intelectuali timișoreni care au participat nemijlocit la revoltele împotriva regimului totalitar al lui Nicolae Ceaușescu și au formulat Proclamația de la Timișoara.