Societatea de Transport Public Timișoara asigură cele 44 de autobuze electrice Karsan

Cele 44 de autobuze electrice Karsan, achiziționate de Primăria Timișoara prin Programul Operațional Regional, vor fi protejate prin asigurare Casco începând cu 1 octombrie, anunţă Societatea de Transport Public Timișoara.

Contractul are o valoare de 324.500 de lei, exclusiv TVA, și a fost atribuit prin licitație publică, pentru o perioadă de un an.

Dat fiind că este o flotă de mare valoare, spun reprezentanţii Societăţii de Transport Public Timișoara, prin asigurarea Casco, „fiecare autobuz este acoperit integral în caz de incident, ceea ce înseamnă că protejăm bugetul STPT și, implicit, banii timișorenilor investiți în transportul public”.

Florin Petolea, directorul STPT, declară că asigurarea Casco pentru autobuzele electrice Karsan „este o măsură firească și necesară, prin care protejăm investițiile publice și susținem un transport sigur și modern pentru timișoreni”.

Cele 44 de autobuze electrice Karsan au intrat deja în transportul public din Timişoara.