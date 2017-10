Sistem de avertizare, cerut în regim de urgenţă după furtuna de la Timişoara

Autorităţile locale analizează deficienţele care au făcut ca la Timişoara să se înregistreze morţi şi răniţi în timpul furtunii din 17 septmebrie. Unul dintre marile minusuri constatate este lipsa unui sistem eficient de avertizare a populaţiei, mai multe apeluri fiind făcute în ultima perioadă la nivel de Parlament, pentru luarea măsurilor necesare de înfiinţare în regim de urgenţă a unui astfel de sistem.

Avertizare ineficientă

În ultimele zile au existat apeluri în serie la nivel de Parlament cu privire la necesitatea înfiinţării în regim de urgenţă a unui sistem eficient de avertizare a populaţiei. Majoritatea celor care au făcut aceste solicitări nu sunt parlamentari de Timiş.

„Ar fi fost important să aflăm dacă instituţiile statului şi-au făcut bine treaba şi cine sunt vinovaţii pentru faptul că, urmare a furtunii din Timiş, am înregistrat zeci de răniţi şi au murit opt oameni. Dacă am fi avut un uragan categoria 5, cum am văzut în SUA, acum două săptămâni, care ar fi fost consecinţele? Este evident că avem nevoie de un sistem de avertizare rapidă a populaţiei, dar şi de perfecţionarea procedurilor de management integrat al situaţiilor de criză”, a fost interpelarea făcută de deputatul PNL de Neamţ Laurenţiu-Dan Leoreanu.

Aceasta este doar unul din multiplele solicitări adresate autorităţilor de a lua măsuri în acest sens. „Cum să afirmi, după nenorocirea de la Timişoara, că nu aveai ce face şi că trecem şi peste această problemă?! Nu este o atitudine de prim-ministru, ci de un om fără scrupule care îşi urmăreşte propriul interes! Somez Guvernul să ia măsuri urgente pentru identificarea incompetenţilor şi pentru implementarea unui sistem de avertizare rapidă a populaţiei. Furtuna ne-a arătat vulnerabilităţile şi ineficienţa sistemului de prevenire şi protecţie a populaţiei în cazul unor dezastre. Să ne explice Guvernul dacă procedurile au fost respectate şi cine se face vinovat! Avem nevoie de perfecţionarea procedurilor de management integrat al situaţiilor de criză. Absenţa unui astfel de sistem reprezintă un factor de risc la adresa siguranţei naţionale”, este luarea de poziţie a unui alt deputat, din Sibiu, liberalul Constantin Şovăială.

Contrar acestor numeroase solicitări, Direcţia Juridică din Ministerul Afacerilor Interne a blocat un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru realizarea unui sistem de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă. Direcţia Juridică din MAI arată, într-un document publicat de Hotnews, că soluţia unei ordonanţe de urgenţă nu e potrivită şi reclamă modul netransparent de finanţare a proiectului. Una dintre principalele obiecţii este că „lipsa unor informaţii clare despre iminenţa producerii unor evenimente negative (meteo sau de altă natură) face ca situaţia de fapt să nu poată fi încadrată nici în categoria situaţiilor urgenţe”.

Proiectul ordonanţei de urgenţă a fost iniţiat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, imediat după vijeliile care au afectat grav vestul ţării în urmă cu două săptămâni.

„Cea mai bună este pregătirea preliminară”

Dan Rău, şeful Observatorului Seismologic Timişoara ,spune că, indiferent dacă este vorba de cutremur sau fenomene meteo extreme, este extrem de greu de pus pe picioare un sistem de avertizare a populaţiei cu adevărat eficient.

„Dacă dai o astfel de alarmă cu sirene, de exemplu, nimeni nu ştie de ce o dai. Rişti să produci panică şi cam atât. La meteo există acces la atâţia parametri, inclusiv vedere prin satelit a formaţiunilor de nori şi aţi văzut că nu se poate spune cu exactitate când va fi un fenomen extrem. Ce să mai vorbim de cutremure? În plus şi oamenii răspund ciudat, mulţi preferă să ignore, spunând că e doar o exagerare. De aceea, înclin să cred că varianta cea mai bună e pregătirea preliminară pentru astfel de situaţii”, consideră reprezentantul Observatorului Seismologic Timişoara.